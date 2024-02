KOSOR "Iza Plenkovića će ostati spaljena vladavina prava. Ako se na prosvjed ne odazove veliki broj ljudi..."

Bivša premijerka Jadranka Kosor u Novom danu za N1 komentirala je izbor Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika, ali i medijske istupe predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o ovoj temi.

“Od odabira kandidata za glavnog državnog odvjetnika, procedure, uloge Sabora i saborskog odbora, činjenice o tome tko je koliko istine govorio na pitanja zastupnika, došli smo do sigurnosnih provjera i sad će to biti u fokusu pa se svi više udaljavamo od suštine problema, a to je politička odluka Andreja Plenkovića da se Turudića imenuje glavnim državnik odvjetnikom”, kazala je Kosor pa nastavila:

“Tko god je pozorno slušao izjave Andreja Plenkovića i njegovih suradnika mogao je uočiti reteriranje i nehotično priznanje da je pogriješio u koracima. Parafraziram: da sam sve to znao, onda bih možda učinio ovo ili ono. Radi se o političkom izboru, činjenica je da kad je dobio bilo kakvu informaciju od predsjednika Republike trebao ga je nazvati i pristati na sjednicu vijeća za nacionalnu sigurnost i na njoj bi se sve razriješilo.”

Govoreći o izboru šefa DORH-a, bivša premijerka ističe da je riječ o izboru najmoćnije osobe u tijelu progona. Također, smatra da je taj izbor trebalo ostaviti sljedećoj parlamentarnoj većini jer su izbori ionako na pragu.

“Glavni državni odvjetnik i suci moraju biti vukovi samotnjaci. Iza Andreja Plenkovića će ostati spaljena vladavina prava”, rekla je.

“Mislim da će ovo nanijeti štetu HDZ-u i Plenkoviću, ali nemojmo zaboraviti da hrvatska javnost ima kratko pamćenje”, dodala je.

Osvrnula se i na prosvjed oporbe koji se treba održati sljedeće subote. Kosor smatra da je ljevica koja se okupila oko inicijative za prosvjed trebala pozvati i druge oporbene stranke.

“Moraju biti jako oprezni jer ako se ne odazove velik broj građana to će biti velika politička pljuska svima njima”, rekla je Kosor.