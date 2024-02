Korlević "opleo" po Imoćanima: "Radili su puno i zaradili u Njemačkoj. Vratili se s Mercedesom i napravili kuću sa sedam katova, samo da ljudi vide. A Međimurci nešto sasvim drugo..."

Zanimljivo pitanje moglo se čuti u emisiji Hrvatskog radija "Explora" voditelja Elvisa Milete. Explora je inače radio emisija koja se emitira desetljećima, a posljednjih mjeseci doživjela je video izdanje kao svojevrsni podcast. Emitira se jednom tjednom, utorkom, ali je na raznim platformama dostupna za slušanje i gledanje. Video izdanje, inače traje desetak minuta duže nego radijsko izdanje.

Mileta je pročitao pitanje slušateljice koja kaže da je prije nekoliko godina otišla iz Hrvatske, ali da joj se ne sviđaju neki trendovi koji se događaju u Zapadnoj Europi te da pomišlja vratiti se u Hrvatsku.

Na pitanje "Kako se vratiti u Hrvatsku?", odgovorio je stalni gost emisije, naš legendarni promotor znanosti, Korado Korlević.

"Odeš u Njemačku i žestoko radiš da zaradiš za sebe i obitelj i da nešto ostaviš za kasnije. Onda imaš dvije regije, imaš Međimurje i one koji su za vrijeme bivše Jugoslavije išli u Njemačku. Imaš Dalmatinsku zagoru i ovaj dio dolje. (Op.a., voditelj je sugerirao da se radi o Imoćanima). Ovi se hoće vratiti s Mercedesom i napraviti kuću koja ima sedam katova i 50 soba i 20 kupatila i to samo da ljudi vide, a ovaj iz Čakovca i okolice prvo ode u Njemačku, pa onda nauči posao i gleda što rade Nijemci, zaradi i vrati se i onda taj posao donese doma. Tada otvori tvornicu i bude bolji njego Nijemci. To je 'posao koji se krade gledanjem'. Znači, on se vrati doma i napravi bolje. Tko radi u Njemačkoj, nauči bolje i vrati se. Ne vrati se sa Mercedesom. To što si radio tamo, sada u Hrvatskoj radi i bude bolji."

Ali ovi koji su se vratili i napravili kuću od 20 soba, njima nije loše?

"Zeznuo si generaciju. Ako imaš djecu koja živi od položajne rente, onda imaš istu situaciju koju si imao sa plemićima na kraju baroka. Nemaju kulturu rada i stvaranja. Znači, to nije način i ne smije ti se dogoditi da tvoja djeca i unuci žive od položajne rente. Dogodit će vam se da ostanete i bez toga. Položajna renta je prokletstvo. Države koje najbolje uspijevaju nisu ove države koje su na Bogom danom mjestu nego one koje su generacije učile da se treba raditi, učiti i školovati se! Švicarska je jedna država u kojoj nitko nije htio živjeti, pa čak ni Rimljani je nisu htjeli. Njima nije bilo vrijedno osvajati Švicarsku."

Zašto je urin žut?

"To je jedno ludo istraživanje. Nikome nije bilo jasno što se događa. On ne bi trebao biti žut, on bi trebao biti zelenkasto narančast. Svi su očekivali da je to bijeli rubin, ali nije. Ona žena boja je metabolizam koju proizvodi bakterija. Mi imamo hrpu prijateljski bakterija koje se hrane s mrtvim crvenim krvnim zrncima. Ono je slično bijelom rubinu, ali je proizvod bakterijskog metabolizma. Nismo mi jedan organizam, mi smo komplicirani sustav. Te bakterije su važne za mnoge bolesti. Sve ovisi kakve je tvoja flora u crijevima. Mi čak imamo i viruse koji su prijateljski i nije sve okolo što imamo loše."

Viruse možemo koristiti kao lijekove od bakterija?

"Virusi koji napadaju bakterije ne napadaju nas, jako se razlikujemo. U ovom slučaju se radi o jednoj biblioteci proteina koji nisu naši i ako imaš imunološki sustav koji radi glupo, onda nije taj virus problem, već je problem što taj imunološki sustav reagira toliko agresivno da uništi te bakterije. U najranijem djetinjstvu moramo se naučiti da nam imunološki sustav radi dobro. Djeca koja žive na selu izložena su nevjerojatno agresivnoj sredini, ali ne zato što su te bakterije žive, i sva djeca koja žive na selu imaju veoma laganu upalu plućne površine i to traje nekoliko godina. Ona nije šteta i to je pravi trening. Nakon toga, gotovo da ne postoji nešto na što su ta djeca alergična. Osim naravno prašine iz starog drveta, ali gotovo da ne postoji čovjek koji nije na to alergičan. Naime, ova djeca su izuzetno otporna."