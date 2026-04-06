Kolinda objavila uskrsnu fotografiju i poruku, pažnju privukao njezin outfit

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Uskrs je svojim pratiteljima uputila čestitku uz novu fotografiju koja je privukla pažnju.

Na objavi se pojavila u košulji sa zelenim prugama i upečatljivom zelenom kaputu, a pratitelji su primijetili i njezin modni odabir.

"Lijepo je biti doma. Hvala što ste počistili grad! Nadam se da svi uživate u okruženju najmilijih", napisala je uz fotografiju.

Reakcija nakon kritike zbog smeća

Objava dolazi nekoliko dana nakon što je Grabar-Kitarović izazvala veliku pozornost fotografijama smeća razbacanog oko podzemnog spremnika u Bauerovoj ulici u Zagrebu.

Tada je putem društvenih mreža kritizirala stanje u gradu, a njezina objava izazvala je brojne reakcije.