Kokotov rep oduševio posjetitelje trogirskog BART Marketa: Sprema se vikend uz Silente i gostovanje Bokamorre!

Bilo da su kušali "Suze radosnice", "Od sumraka do zore" ili koktel dvosmislena naziva "Thai me up", komentar posjetitelja BART Marketa ovog vikenda bio je jednoglasno oduševljenje pićima koja su pripremali Nikola Maksan i Gjani Gjonoviq iz podgoričkog bara "Kokotov rep".

Program koji se svakog vikenda u prosincu do Badnjaka održava u konobi “CUT” na adresi Matije Gupca 6 u Trogiru postaje sve zanimljiviji ljubiteljima ozbiljnijih pića koji su ovaj mali prostor simpatično okarakterizirali kao pravi mali boiler room u maniri svjetskih klubova.

Preko dana tu je i originalan art market na kojem izlagači prodaju svoje rukotvorine, a održale su se i dječje likovne radionice i radionica izrade bisernih ogrlica na kojima su dame pile Palomu - hit piće u svijetu.

Novi vikend donosi i nove sadržaje pa će tako u četvrtak 7.12. od 19:30h biti održana promocije zbirke rock poezije Sanina Karamehmedovića “Terca na tišinu” a kao poseban gost najavljen je i njegov brat Tibor, vokal grupe Silente.

Za pića će se pobrinuti splitska Bokamorra koja će uz svoje signature koktele predstaviti i tri pića inspirirana Rolling Stonesima a tu večer (8.12.) pratit će i prikladan soundtrack pa je ovo prilika da svi fanovi Stonesa uživaju u pićima koja potpisuje Toni Bratim,barmen Bokamorre.

Tu su i pub kviz petkom a u subotu ujutro čeka nas i modni buvljak na kojem možete kupiti ili zamjeniti neke od dragih odjevnih komada pa možemo s pravom reći da ovaj vikend svi putevi vode u grad sretnog trenutka, Trogir!