Koje pjesme su najpopularnije među mladencima u Hrvatskoj?

Tih čarobnih nekoliko minuta pamti se cijeli život, a izbor pjesme za prve plesne korake, jedna je od najvažnijih odluka za mladence. Koje su najpopularnije pjesme uz koje su novopečeni supružnici u Hrvatskoj otplesali svoj prvi ples, istražio je In magazin.

Pjesme Jacquesa Houdeka izvrsna su glazbena kulisa za prvi izlazak mladenaca na plesni podij. Uz taktove "Kad nekoga voliš", "Stotinama godina" i "Živim za to", mnogi su otplesali svoj prvi ples.

"Kad napišeš pjesmu ona je neki dio tebe, neki moment tebe, kad ona zaživi na radiju ili na televiziji onda to ima neke posebne emocije ali kad se dogodi da je ljudi uzmu za svoj prvi ples onda ultimativni kompliment.", govori Houdek

Mnogi mladenci s oduševljenjem zavire i u glazbenu škrinjicu Petra Graše.

"To je meni velika čast i zadovoljstvo kad se neki prvi plesovi otvaraju s mojim pjesmama. Prvo je bilo Moje zlato, pa Ako te pitaju, međutim prije negkoliko tjedana sam dobio video gdje se ljudi žene uz pjesmu ''Voli me jer sam takvi kakav jesam'', na jednoj svadbi je bila pjesma Ljubav sve pozlati. Za mene je to zadovoljstvo stvarno veliko.", govori Grašo.

Kad je prvi ples u pitanju, teško da će itko nadmašiti neiscrpno glazbeno vrelo Olivera Dragojevića. "Vjeruj ljubav", "Moj lipi anđele", "Sreća je tamo gdje si ti", Virujem u anđele", "Kad mi dođeš ti" - samo su neki od Oliverovih bezvremskih hitova koji su već godinama prvi izbor mladenaca.

I himna ljubavi koju je Oliver otpjevao s Markom Škugorom neizostavna je melodija za najromatičniji dio vjenčanja.

"Od rođenja postojat će Oliver, postojat će iako ga nema među nama. Ostaje mi taj duet u srcu. Imao sam veliku čast da se to dogodilo.", kaže Marko.

I duet "Ono nešto", koji je Marko Škugor nedavno snimio s Danijelom Martinović, mnogi su već prozvali novom himnom mladenaca.

''Da oni u tom jednom od najbitnijih trenutaka u životu požele upravo za svoju pjesmu i da s njom uđu u zajednički život, meni je to čast'', kaže Marko.

Iako Dine Dvornika već petnaest godina nema među nama, mnogi mladenci za prvi ples nikad neće prestati birati njegovu "Ljubav se zove imenom tvojim".

Savršenom baladom za prvi ples mnogi smatraju i duet klape Cambi i Bosutskih bećara.

Suze se godinama mladencima u očima cakle i uz Ninine "Dani i godine":

''Ja razumijem zapravo da jako puno žena sluša to Čarobno jutro, ''u očima mojim kad tvoja sam sva'' i jednostavno čeka tu neku svoju priču života. Zapravo je to isto tako neki dar od Boga, da možeš isporučiti svoju dušu u toj pjesmi, isporučiti ljudima kao da je njihova, da više nemaš ti veze s njom. Eto, ja mislim da je mene ovaj gore pogladio'', govori Nina.

Hrvatski mladenci obožavaju i pjesme crnogorskog slavuja Sergeja Četkovića.

"Mnogo njih se prepozna u tim pjesmama, u tim pričama, i ja se samo trudim da ih ispričam na pravi način.", govori Sergej za In Magazin.

Ako ste već izabrali pravog partnera, ali ne i pravu pjesmu za prvi ples, dobra je vijest da s bilo kojom od ovih balada ne možete pogriješiti.