KOGA VODIŠ NA BABINU SEDMICU? Adrenalinska vožnja i dobra spiza kombinacija su za nezaboravan provod

Krajem ožujka grad Split je dobio najveću karting stazu u Hrvatskoj. Riječ je o Karting Arena Split & Luda baba na TTTS-u gdje su posjetiteljima na raspolaganju adrenalinski park za sve uzraste kao i Food & Caffe bar.

Stazu je u ožujku svečano otvorila Petra, kćer Ante Alduka, najtrofejnijeg vozača u Hrvatskoj, uz vlasnika Matka Sinovčića kojega ne treba posebno predstavljati, dio je popularnog zabavljačkog dvojca Matko & Brane.

Karting Arena Split otvorena je svaki dan od 9 do 23 sata, a preko ljeta će raditi jedan sat dulje. Na ovoj karting stazi mogu se zabavljati svi uzrasti (uključujući i djecu uz napomenu da sve osobe moraju biti veće od 143 cm).

Mini, midium i maxi paket za najbolju zabavu u gradu

Za sve one koji planiraju proslavu rođendana ili druge vesele prigode na nezoboravan način, poput team buildinga gdje si poslovne kolege itekako daju oduška, a sve uz dozu adrenalina, iz Karting Arene Split & Lude Babe pripremili su tri paketa:

1. Paket “Mini ride”(odrasli/djeca) - za one koji žele osjetiti brzinu i adrenalinski izazov na karting stazi. Uključuje 2 kruga zagrijavanja, 10 min utrka, 8-10 sudionika, 3 pizze i 2 soka od 2litre

2. Paket “Midium ride”(odrasli/djeca) - za one koji su spremni na izazov. Uključuje 2 kruga zagrijavanja, 5 min kvalifikacije za startne pozicije, 10 min utrka, 8-10 sudionika, 5 pizza i 4 soka od 2 litre ili 8-10 Hainekena (ako se radi o punoljetnim osobama)

3. Paket “Maxi ride”(odrasli/djeca) - za one koji žele nešto više od kartinga. Uključuje 2 kruga zagrijavanja, 5 min kvalifikacije za startne pozicije, 10 min utrka, 8-10 sudionika, 10 min finalna utrka, 8 pizza i 6 sokova od 2 litre ili 8-10 Hainekena (ako se radi o punoljetnim osobama)

Odaberite jedan od paketa u ponudi ili ih kontaktirajte kako bi prilagodili sve za vas!

U ponudi su i noćne vožnje, a posjetitelji su itekako oduševljeni kako osvijetljenom stazom tako i ponudom u Lude babe.

Posjetitelji mogu birati između šest vrsta pizza, a najpopularnije su: Pizza SČevapima, Luda baba i Baba Moca iz Medova Doca. U ponudi imaju i čevape: Babinu sedmicu i Didinu desetku.

Kreativno osmišljena imena ukusnih jela, dobra atmosfera i adrenalinska zabava na najvećoj karting stazi u Hrvatskoj idealna su pozivnica da još danas posjetite Ludu babu na adresi 4. Gardijske Brigade 28 i okušate se na papučici gasa.

Ne čekajte, vožnje ili pakete kao i stolove rezervirajte već danas na +385 91 6060 699.