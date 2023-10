KOD NAS JE PRESKUPO? Jedan Dalmatinac par sitnica kupio na benzinskoj u Austriji. Račun je nevjerojatan...

Ove sezone jedna od gorućih tema jesu poskupljenja na našoj obali.

Mnogo se pisalo o cijenama smještaja, sladoleda, kave i kroasana. Mnoge turiste se zaustavljalo na ulicama našeg grada podno Marjana, i od mnogih se moglo čuti: ovdje je preskupo!

No, jedan čitatelj postavlja pitanje je li to zaista tako. Naime, suočen sa cijenama tijekom putovanja u Austriji, došao je do zaključka da su takve cijene, izgleda, normalne.

Naime, za 4 kave sa mlijekom, dva kolačića i 3 decilitra točene Coca Cole iz automata trebao je platiti 40 eura. Kava s mlijekom je 5.85 eura, dok je za jedan kolač trebao izdvojiti skoro 8 eura.

O visokim cijenama sigurno ćemo se još naslušati, a tko zna što će tek biti sljedeće sezone...