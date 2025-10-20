'KOCKA JE BAČENA - DREVNE DRUŠTVENE IGRE NA PLOČI' Otkrijte drevne društvene igre u Saloni

U prostoru Tusculuma na arheološkom lokalitetu Salona u četvrtak, 23. listopada 2025. godine u 12:00 sati, bit će otvorena gostujuća izložba Muzeja antičkog stakla Zadar pod nazivom „Kocka je bačena – drevne društvene igre na ploči“.
Izložbu potpisuju autori dr. sc. Berislav Štefanac i Anamarija Eterović Borzić, muzejski savjetnici Muzeja antičkog stakla u Zadru, a kustos izložbe u Saloni je Luka Donadini, kustos na odsjeku za pedagogiju Arheološkog muzeja u Splitu.
Izložba na edukativan, zabavan i interaktivan način prikazuje svijet najstarijih društvenih igara na ploči – od Mezopotamije i Egipta do antičke Grčke i Rima. Kroz originalne arheološke predmete i suvremene rekonstrukcije, posjetitelji mogu istražiti kako su se ljudi zabavljali, natjecali i družili u prošlosti, te koliko je igra, kao oblik društvene interakcije, ostala nepromijenjena do danas.
Posjetitelji imaju priliku sami zaigrati rekonstruirane drevne igre
U postavu su, među ostalim, izložene dvije rimske ploče za igru Mlin (iz Aserije i Salone), žetoni, kockice i astragali, kao i replike antičkih igara iz različitih razdoblja i civilizacija. Poseban naglasak stavljen je na interaktivni aspekt izložbe, jer posjetitelji imaju priliku sami zaigrati rekonstruirane drevne igre prema sačuvanim pravilima i povijesnim izvorima.
Izložba se temelji na istraživanjima koja povezuju arheologiju, antropologiju i kulturu svakodnevice te ističe kako su igre u prošlosti imale i simboličnu i duhovnu dimenziju. Egipatska igra Senet, primjerice, simbolizirala je prolazak duše kroz carstvo mrtvih, dok su rimske igre Ludus latrunculorum i Terni lapilli bile popularan oblik zabave u vojničkim logorima, taverna ma i gradskim trgovima.
Izložba „Kocka je bačena – drevne društvene igre na ploči“ prilagođena je svim uzrastima, a posebno je zanimljiva djeci i učenicima koji na interaktivan i zabavan način mogu otkriti kako su se ljudi zabavljali, natjecali i učili u prošlosti. Izložba ističe važnost suvremenih muzejskih praksi koje pokazuju da muzeji nisu mjesta tišine i promatranja, već prostori učenja kroz doživljaj, igru i znatiželju. Upravo zato posjetitelji, kroz vlastito iskustvo igranja nekih od rekonstruiranih drevnih igara, ne sudjeluju samo u igri – već simbolično putuju kroz vrijeme i upoznaju kulturnu baštinu na neposredan, iskustveni način.
I kroz ovu međuinstitucionalnu suradnju, Arheološki muzej u Splitu nastavlja svoju misiju popularizacije arheološke baštine i približavanja muzejskog iskustva svim dobnim skupinama te kroz svoju edukativnu djelatnost doprinosi sustavnoj izgradnji novih generacija čuvara naše najvrjednije baštine.
Izložba „Kocka je bačena – drevne društvene igre na ploči“ ostaje otvorena do 24. travnja 2026. godine u Galeriji Tusculuma u Saloni, te će biti popraćena nizom edukativnih i tematskih programa.