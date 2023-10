Knežević uzvraća Đarek: "Pokušala sam je urazumiti. Žao mi je da nisam uspjela. Naravno da ću je sada tužiti"

Sve je to Maja Đerek znala i sve samo to ja znala. Zalagala sam se za to da se pribavi vanjsko pravno mišljenje o svemu jer sam je pokušala takvu potpuno iracionalnu barem malo urazumiti. Stalo mi je do svega, do njih koji su predani i čestiti i do borbe protiv HDZ-a, a nekad mi je bilo stalo i do nje. Pored svih bitaka koje vodimo, ne treba nam još i da ginemo od prijateljske vatre. Zbog toga sam je pokušala urazumiti.