KK Zadar dobio novog sponzora

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. i Košarkaški klub Zadar potpisali su ugovor o sponzorstvu kojim Coca-Cola HBC postaje novi partner aktualnog prvaka Hrvatske.

Ugovor uključuje fiksni sponzorski dio, kao i niz aktivnosti usmjerenih prema navijačima. Poseban naglasak stavljen je na limitiranu kolekciju majica koje će Coca-Cola HBC Hrvatska u suradnji s klubom izraditi za navijače i fan shop KK Zadar, a planirane su i različite druge aktivnosti.

Iz Coca-Cole HBC ističu zadovoljstvo ulaskom u partnerstvo s KK Zadar.

„Zadovoljstvo nam je započeti suradnju s KK Zadar, jednim od najprepoznatljivijih sportskih simbola u Hrvatskoj te biti uz klub čiji identitet, tradicija i šampionski karakter već desetljećima oblikuju hrvatsku košarku. Sprite kao brend donosi energiju, autentičnost i duh igre, a upravo to želimo dodatno osnažiti kroz ovo partnerstvo. Veselimo se godini zajedničkih aktivacija, od prisutnosti na utakmicama do povezivanja s navijačima, kako bismo zajedno stvorili još više osvježavajućih trenutaka za sve ljubitelje košarke“, izjavila je Amela Čengić, direktorica marketinga za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu kompanije Coca-Cola HBC Hrvatska.

Direktor KK Zadar Roko Jurlina povodom nove sponzorske suradnje izjavio je:

„Iznimno sam sretan i ponosan na ostvarenu suradnju s brendovima kao što su Sprite i Coca-Cola. Nadam se da je ovo početak dugogodišnje suradnje koja će rasti i razvijati se na svim poljima. Dva velika brenda su zajedno. Veselimo se svemu što će nam ova suradnja donijeti.“