KK Split bez problema savladao Šibenku

Split je bez teškoća projurio Baldekinom, u 21. kolu Super Sport Premijer lige "Žuti" su svladali Šibenku s 93:55 (26:14, 18:17, 30:14, 19:10). Od prvih trenutaka sve je bilo jasno oko krajnjeg rezultata, jedino pravo pitanje je bilo s koliko razlike će Split pobijediti. Na kraju se momčad Dina Repeše zaustavila na plus 38. Imali su "Žuti čak 49 skokova (15 napadačkih), dominirali u svim segmentima. Antonio Jordano opet je bio pucački raspoložen (20 poena, trice 6/10), Teyvon Myers ubacio je 15, Demajeo Wiggins 14, a Noa Svoboda 10 poena, Antonio Sikirić uz 8 poena ostvario je 10 skokova.

- Nismo očekivali ovakvu utakmicu, Šibenka je odigrala dobru utakmicu protiv Dinama, mogla i pobijediti. Pripremali smo se s velikim respektom, obrambeno smo bili pravi, energetski dobri - rekao je Splitov trener Dino Repeša.

Split: Myers 15, 4 as, Sikirić 8, 10 sk, 3 as, Wiggins 14, 3 sk, Anticevich 4 sk, Jordano 20, 3 as, Perasović 5, 8 sk, Kučić 7, 3 as, Svoboda 10, 5 sk, 3 as, Drežnjak 7, 4 sk, Jemo 3, Stephens 4, 7 sk.