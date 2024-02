KINEZI I NAŠI OTVARAJU KAMENOLOME KOD TROGIRA Stanovnicima prekipjelo, krenuli u prosvjede: "Ovo je pogubno za turizam i poljoprivredu"

Stotinjak mještana Vrsina pokraj Trogira prosvjedovalo je protiv otvaranja kamenoloma. Bio bi to već drugi u mjestu, a ne žele ga jer već i sada ne mogu živjeti od buke i prašine, a bave se poljoprivredom, stočarstvom i turizmom. No investitor ne namjerava odustati.

A sad bi mogao sve izgubiti, jer on zemlju samo ima u posjedu, a vlasnik je Republika Hrvatska. Država je upisana i na većinu drugih parcela na brdu Oblik, očito idealnome za kamenolome. Prvi, u vlasništvu kineskoga konzorcija, već je otvoren, a planira se i novi.

Kamenolom poguban za turizam i poljoprivredu

- Bili su mi jedni Nizozemci, pitali su me da šta je to tu gore. Ja sam im rekao da je to kamenolom. Ljudi su sutradan pobjegli i pokupili se. Od buke nisu mogli živjeti više, rekao je vlasnik apartmana Ivica Jakus.

Domaći investitor uskoro počinje s istražnim radovima, i od otvaranja kamenoloma, kažu, neće odustati. Ističu kako zasad nisu primili nikakvo službeno stajalište koje bi se tomu protivilo.

- Društvo Oblik kamen d.o.o. posjeduje sva potrebna odobrenja i valjane dozvole nadležnih ministarstava za obavljanje djelatnosti istraživanja arhitektonsko-građevnog kamena na predmetnom području pa skrećemo pozornost da je ta djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, stoji u priopćenju tvrtke Oblik kamen d. o. o.

Mještani, koji se bave poljoprivredom i turizmom, ne misle tako.

- Zar je u interesu Republike Hrvatske 400 socijalnih slučajeva, ljudi koji žive u ovome selu, u odnosu na dvojicu ili trojicu takozvanih poduzetnika koji bi profitirali od toga, zapitao se Ante Matijaš.