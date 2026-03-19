Kći Marka Perkovića Thompsona služit će vojni rok

U Hrvatskoj je 9. ožujka započeo novi ciklus obveznog vojnog roka, u sklopu kojeg je ukupno 800 ročnika upućeno na dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje. Obuka se provodi u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju, pri čemu najveći broj ročnika boravi upravo u Požegi, piše Požeški.hr.

Požeška vojarna već godinama ima ključnu ulogu u sustavu vojne obuke jer se ondje kontinuirano provodi dragovoljno temeljno vojno osposobljavanje. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i dobro organiziranom sustavu prijema i obuke, upravo je u Požegu raspoređeno čak 400 ročnika, dok je u vojarne u Slunju i Kninu smješteno po 200.

Prema podacima Ministarstva obrane, od ukupno 800 ročnika njih 446 prijavilo se dobrovoljno, uključujući i 82 žene. Preostalih 352 muškarca pozvana su na služenje vojnog roka kao novaci.

Među 82 ročnice nalazi se i Diva Perković, kći popularnog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona. Njezin dolazak privukao je dodatnu pažnju javnosti, a posebice zbog činjenice da se ovoga petka održava svečana prisega ročnika.

Na prisezi se očekuje i dolazak njezina oca, poznatog glazbenika i hrvatskog branitelja, koji će, kao i mnogi drugi roditelji, prisustvovati ovom važnom trenutku u životu mladih ročnika.