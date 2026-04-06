Kći legendarnog nogometaša počela karijeru na Only Fansu, on je se odrekao

Obiteljska drama bivšeg engleskog nogometaša Davida Dunna posljednjih mjeseci privukla je veliku pažnju britanskih medija. Nekadašnji veznjak Blackburna prekinuo je svaki kontakt sa svojom 19-godišnjom kćeri nakon što je počela objavljivati sadržaj na platformi OnlyFans.

Njegova kći, Mia Winward-Dunn, tvrdi da je upravo ta odluka dovela do potpunog prekida odnosa s roditeljima.

„Pokušala sam obnoviti kontakt s ocem, ali me nazvao pogrdnim imenom. Nakon toga su prekinuli komunikaciju i blokirali me“, izjavila je.

Dodaje kako je pokušala objasniti svoju odluku, ali bez uspjeha.

"Rekla sam im da me to što radim ne čini lošom osobom. Imam 19 godina i sama donosim odluke", poručila je.

Ističe i kako od tog posla zarađuje značajan iznos, navodeći da prihodi mogu doseći i do 100.000 funti mjesečno. Zbog obiteljskog sukoba više ne koristi prezime, već nastupa pod pseudonimom.

Legenda Blackburna

David Dunn bio je dugogodišnji igrač Blackburn Roversa, za koji je odigrao 377 utakmica i postigao 58 golova. Nastupao je i za Birmingham City te Oldham Athletic, gdje je 2016. završio karijeru.

Za reprezentaciju Engleske upisao je jedan nastup 2002. godine, kada je ušao u igru protiv Portugala umjesto Stevena Gerrarda.

Iako je iza sebe imao uspješnu karijeru, Dunn se danas našao u središtu pozornosti zbog privatnog sukoba koji je izazvao brojne reakcije javnosti.