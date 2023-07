Katić srebreni na EYOF-u u Mariboru!

U nedjelju navečer svečanim otvorenjem službeno je započeo Olimpijski festival europske mladeži (EYOF) u Mariboru koji se održava od 23. - 29 srpnja. Tijekom festivala mariborske će ulice ispuniti preko 4000 sudionika iz 48 zemalja, a svih 11 sportova moći će se pogledati besplatno.

Među 11 sportova već tradicionalno, svoje mjesto ima i judo. Drugog dana natjecanja najuspješniji je bio Luka KATIĆ (JK „Osijek“) koji je osvojio srebrno odličje. U finalu kategorije -66kg čekao ga je neugodni Gruzijac Mate GVELESIANI, no unatoč želji, Katiću je danas na put stala ozljeda, te je predao borbu protiv predstavnika Gruzije.

"Osjećam se super, iako nadao sam se da ću moći nastupiti u finalu što nisam mogao radi ozljede koljena, ali srebrna medalja, treba biti zadovoljan ipak je ovo „olimpijada“ mladih. U ranijim borbama nekako mi se sve posložilo danas, od taktike, pa se nisam se previše umarao danas i na kraju sve što je bilo dogovoreno s trenerima to je i prikazano na tatamiju. Prije odlaska u Maribor znao sam da mogu ostvariti jako velik rezultat, to je judo, ne možeš svako natjecanje biti najbolji. Dogodi se ponekad da se gubi u prvom kolu, nekad si na najvišem postolju. Znao sam da mogu ako se skoncentriram i dobro posložim taktiku sve mogu. Za mjesec dana očekuje me Svjetsko kadetsko prvenstvo u Zagrebu, treba odmoriti nogu, zaliječiti i po mogućnosti dati najbolje od sebe na SP-u."

17-godišnji Osječanin sjajno je otvorio dan ipponom u prvom kolu protiv Volodymyra Nicole YATSKA (LUX), dok je u drugom kolu bio bolji protiv Mađara Szabolcsa KISSA. U golden score-u četvrtfinala pobjeđuje Moldavca Renata CROITORUA, da bi niz nastavio protiv Portugalca Rodriga JANEIRA.

Posljednje muške medalje za Hrvatsku na EYOF-u osvojene su 2011. godine u Trabzonu (TUR) kada je Matej GRUBIŠA (+90kg) osvojio srebro, dok je Ivan GRUBIĆ (-81kg) osvojio brončanu medalju.

Nastup na EYOF-u danas upisali Stipe ILIČIĆ, Dora LETONIA, Laura BARIŠIĆ no bez upisane pobjede.

Sutra nas očekuju ženske težinske kategorije -57kg i -63kg, odnosno -73kg i -81kg. U ženskoj kategoriji -63kg nastupa Jana CVJETKO koja je ujedno bila i jedna od barjaktara na svečanom otvorenju, dok će u muškoj kategoriji na tatami izaći Ivan BRNADA (-81kg).

Pregled uspjeha hrvatskih judaša na EYOF-u

2019 – Baku (AZE)

Zlato – Ana VIKTORIJA PULJIZ (-48kg)

Srebro – Katarina KRIŠTO (-63kg)

2015 – Tbilisi (GEO)

Bronca – Lara KLIBA (-63kg), Karla PRODAN (-70kg)

2013 – Utrecht (NED)

Srebro – Brigita LJUBA (rođ. Matić, -70kg)

Bronca – Buga KOVAČ (-63kg)

2011 – Trabzon (TUR)

Zlato - Brigita LJUBA (rođ. Ljuba, -70kg)

Srebro – Matej GRUBIŠA (+90kg)

Bronca – Ivan GRUBIĆ (-81kg)

2009 – Tampere (FIN)

Bronca – Jurica KATIĆ (-90kg)

2007 – Beograd (SRB)

Srebro – Andrea BEKIĆ (-52kg), Andrea ČIŽMEK (rođ. Đaković -57kg)