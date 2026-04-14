Kaštelansko amatersko kazalište s "Markom Polom" osvojilo četiri nagrade i ide na državnu smotru

Kaštelansko amatersko kazalište osvojilo je čak četiri nagrade za predstavu "Marko Polo" na 66. smotri kazališnih amatera Splitsko-dalmatinske županije koje se održalo u Sinju.

Kaštelani su kući donijeli nagradu za najbolju scenografiju - Marija Šimac, nagradu za najbolju režiju Justina Vojaković-Fingler, nagradu za najbolju žensku sporednu ulogu, Mirna Simsig Jerkunica te nagradu za najbolju predstavu.

"Bila nam je velika čast sudjelovati na smotri. Ovo su trenuci s pozornice, oni pravi, iskreni, bez kulisa.

Trenuci kada se sve smiri, a ostane samo osjećaj zajedništva, rada i ljubavi prema kazalištu.

Nagrade su došle kao potvrda, ali ono najvažnije već smo dobili, iskustvo, publiku i jedni druge. Hvala svima koji su bili dio ove priče", kazali su članovi kazališta.

Na državnoj smotri u Vodicama sa spomenutom predstavom predstavljat će Splitsko-dalmatinsku županiju.