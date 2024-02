KAŠTELANSKE ŠTORIJE Brojni se okrunili vrijednim nagradama, imamo imena pobjednika: Evo tko su oni

U povodu Dana grada Kaštela i ove je godine po deseti put Gradska knjižnica Kaštela raspisala natječaj na temu Kaštela pod naslovom "Kaštelanske štorije", a u istome su mogli sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske – djeca i odrasli. Na Natječaj je pristiglo 68 literarnih radova pisanih na hrvatskom književnom jeziku ili čakavici i 276 pojedinačnih i grupnih likovnih radova. U Natječaju su sudjelovala djeca i odrasli iz cijele Hrvatske, s tim da je najviše likovnih radova pristiglo iz Kaštela, dok su literarni radovi pristigli iz cijele Lijepe naše domovine.

Svi nagrađeni i pohvaljeni likovni radovi bit će izloženi od večeras do 8. ožujka u Nadbiskupovom kaštelu u Kaštel Sućurcu, a na Dan grada Kaštela će biti objavljeni i na službenoj mrežnoj i Facebook stranici Gradske knjižnice Kaštela www.gkk.hr u virtualnoj izložbi. Svi nagrađeni i pohvaljeni likovni i literarni radovi bit će tiskani u zborniku Kaštelanske štorije.

Povjerenstvo za odabir najuspješnijih likovnih radova, u sastavu: Petar Bikić, prof. povijesti umjetnosti i Mirela Duvnjak, kustosica Muzeja grada Kaštela te Povjerenstvo za odabir najuspješnijih literarnih radova odabralo je najuspješnije radove, bez uvida u podatke autora. Svim nagrađenim autorima, kao i svim pohvaljenim autorima, GKK je uručila priznanja, pohvalnice i zahvalnice, dok će nagrađene nagraditi Gradska knjižnica Kaštela i pokrovitelji: Apartmani Marijeta – Kaštel Sućurac, Turistička zajednica grada Kaštela i Nakladnička kuća Neretva iz Zagreba.

Povjerenstvo za odabir najboljih radova na temu Kaštela pohvaljuje sve autore koji su se javili na natječaj, a nagrade je odlučilo dodijeliti sljedećim autorima:

LITERARNI RADOVI

Pohvaljeni literarni radovi (odrasli)

Anka Mornar Deman (Split): Kaštelanske štorije iz stari vrimen

Grgo Tomislav Grgin Grgićev (Kaštel Novi): Spomen težakov

Nagrađeni literarni radovi (odrasli)

3. Diana Andjelinović (Kaštel Stari): Nestajanje

2. Nikša Krpetić (Split): U nediju svetu, poza trećeg zvona

1. Petar Merčep (Split): Kaštelani za Klis

LIKOVNI RADOVI

Odrasli – nagrada povjerenstva

Ivana Mikulić Kurygin (Zagreb): Kaštel Gomilica - igrokaz Kašt. dječje kazalište „Škatula“i voditeljica Ljiljana Garbati: „Kako se ženilo u stara vrimena“.

Osnovna škola (viši razredi) – skupna nagrada povjerenstva:

OŠ kneza Mislava – Kaštel Sućurac, likovna grupa: Riva u Kaštel Sućurcu (ment. Rudi Milat) i djeca:

Danijela Safija Marshall 5.A, Tina Vlahović 6.C, Antonela Božić 8.B, Marta Družić 8.B, Nikola Vukoja 8.B, Lorena Matić 5.C, Leonarda Kasalo 7.A, Matija Bilokapić 7.A, Jelena Domina Ivanović 7.A, Natali Jelović 7.B, Ivan Vržina 8.B

OŠ kneza Mislava – Kaštel Sućurac, posebna skupina: Sućurački kampanel, Nadbiskupova palača, Crkvica sv. Jurja na Putalju (ment. Tea Šiškov Sarajčev i Rea Antolić) i djeca:

Iva Bogić, 7.B, Anica Prka 7.B, Kristina Kraljević 6.C

Osnovna škola (viši razredi) – pojedinačna nagrada povjerenstva

Danijela Safija Marshall (OŠ kneza Mislava – Kaštel Sućurac, 5.A): Riva u Kaštel Sućurcu (ment. Rudi Milat)

Marta Družić (OŠ kneza Mislava – Kaštel Sućurac, 8.B): Riva u Kaštel Sućurcu (ment. Rudi Milat)

----živa izložba - Kreativna radionica „Kaštila u srcu“ –

GKK i Mirjana Matić Mimi – djeca u oslikanim majicama

Osnovna škola (niži razredi) – skupna nagrada povjerenstva:

OŠ Bijaći – Kaštel Novi, 2. A: Crkve moga grada, Lipa su, lipa moja Kaštila (ment. Benita Vladušić) i djeca:

Luka Radak, Ante Božić, Dion Biraj, Ljubo Vujina

OŠ Retkovec – Zagreb, 1. D: Kaštilac (ment. Karmen Jurčević) i djeca:

Manuela Vidak, Anamarija Ćibarić, Lorena Sedolli, Lucija Borovčak, Krešimir Silić

OŠ Kajzerica – Zagreb, 1. D: Kaštel Lukšić, Kaštel Štafilić, Kaštel Kambelovac, Kaštelanska maslina, Crkva sv. Ivana Krstitelja u Kaštel Starom, Botuni, Prozor, Kaštelanska torta, Kaštel Gomilica (ment. Jasna Kutrovac) i djeca:

Karlo Kovačević, Sunčica Marasović, Karla Wittine, Mihael Matešković, Mara Matić, Marta Matić, Mate Junaković, Ana Radić, Fran Bekavac, Sara Milićević, Vito Kraljević

Osnovna škola (niži razredi) – pojedinačna nagrada povjerenstva:

Zoa Benutić (OŠ prof. F. Lukasa – Kaštel Stari, 1.B): Maškarana Kaštila (ment. Melita Grgantov)

Maja Tadin (OŠ kneza Trpimira – Kaštel Gomilica, 1.B): Gospa Stomorija, Orlovo gnijezdo, Sv. Marta (ment. Ivana Tadin)

Magdalena Sinković (OŠ Braća Radić – Koprivnica, 2.C): Kula Nehaj (ment. Vesna Mlinarić)

Dječji vrtić – skupna nagrada povjerenstva:

DV Sunce moje malo – Kaštel Sućurac, skupina Lastavica: Kaštelanska nošnja (ment. Ena Krmpotić i Ivana Armanda) i djeca: Tonka Jurić, Pavle Obrvan, Lana Jukić, Zvone Žilić

Dječji vrtić – pojedinačna nagrada povjerenstva:

Gabriella Kilić (DV Sunce moje malo – Kaštel Sućurac): Dvorac Vitturi (ment. Kristina Džepina).

Hana Svalina (DV Maslina – Kaštel Štafilić, skupina Pčelice: Kaštelanska nošnja (ment. Karla Špika Brešan i Anamarija Luketin

Djeca:

Davor Tadin, Kaštel Gomilica (rođ. 2018.): Gospa Stomorija, Kaštila, Kula Cambi (ment. Ivana Tadin).

Na samom kraju prisutnima se obratila ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela Renata Dobrić.

"Još jednom čestitam svim nagrađenim, a po završetku još jednog natječaja Kaštelanske štorije s radošću mogu istaknuti kako je glavni cilj natječaja Kaštelanske štorije postignut, a to je istraživanje i upoznavanje autora iz cijele Hrvatske s kulturno-povijesnom baštinom Kaštela te poticanje likovnog i literarnog stvaralaštva na temu 'naši lipi Kaštili'. Ove godine je na natječaj pristigao rekordan broj radova, najviše do sada, i svi ti radovi su napisani, odnosno narisani na temu bogate kaštelanske baštine: Trpimirove povelje, starohrvatskih crkvica, kaštelanskih utvrda, stare masline, predivnog Kozjaka i kaštelanskog polja, mora, maslina, kaštelanske nošnje, klapske pjesme, Kaštelanskog Crljenka, legende o Miljenku i Dobrili i ostalog. Iznimno me raduje što se u natječaj svake godine uključuje sve veći broj dječjih vrtića i osnovnih škola iz cijele Hrvatske, dok se u natječaj, naravno, uključe i sve kaštelanske škole i vrtići. Hvala svima od srca što vole naša Kaštila, a hvala i pokroviteljima natječaja Kaštelanske štorije koji su ga prepoznali vrijednog pokroviteljstva. Moram još naglasiti kako će i ovogodišnja nagrađena pjesma autora Nikše Krpetića biti uglazbljena, baš kao i pjesma 'Timbar kneza Trpimira' koju s otpjevali Pučki pivači župe sv. Jurja iz Kaštel Sućurca, a za koju će uskoro biti snimljen i video", kazala je Dobrić.