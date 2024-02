KAŠTELA SU 'OKUPIRANA' Stotine ljudi na ulicama, a sve zbog jednog razloga: Tko je lik s fotografije?

Sunčana nedjelja izmamila je Kambelovčane i njihove goste na 18. Županijske maškare i 29. Kambelovski krnjeval u organizaciji KU Polantana.

Povorka je u 15 sati krenula iz Marine Kaštela, pa Cestom dr. Franje Tuđmana do Brca u Kaštel Kambelovcu. I u ovoj povorci, osim domaćina, sudjelovao je veliki broj gostiju, i to iz Prološca, Benkovca, Trogira, Omiša, Primoštena, Vranjica, Biograda na moru, Župe Dubrovačke te Ivanić Grada. Povorka se sastojala od 25 točki s preko 300 sudionika, a vjerujemo kako je svatko pronašao nešto za sebe te se nasmijao do suza. Na samom početku povorke našle su se Kaštelanske mažoretkinje, a iza njih glazbari HGD Biranj.

Po tradiciji u kočiji se nalazio prvi čovjek Kaštela Denis Ivanović te kraljica kamelovskog karnevala. Bilo je tu raznih tema, a kako to već tradicija nalaže, najviše onih tema koje muče malog čovika. Pa su tako umirovljenici zatražili besplatni HŽ, KUD Putalj osvrnuo se na rad sudaca, a KU Polantana na "Island of "Barbarinac".

Članovi udruge Polantana predstavili su krnju, krivca za sve nedaće u prošloj godini, a on je ove godine Čovik a Prasac.

Svoga krnju su predstavili ovim riječima te ga na kraju samog krnjevala i zapalili.

DOBAR DAN VAN DOBRI LJUDI!!!

POLANTANA PUNA ĆUDI,

DOŠLA OPET DA VAS BUDI!!!

AJ'… RECITE PRAVO!!!!

ZAR NIJE STRAŠNO,

ŠTA JE SLAVONIJA NAŠA

PALA NA KOLINA

ZBOG SUMNJIVIH BOGATAŠA?

ZAR NIJE STRAŠNO

ŠTO ZBOG JEDNE MRKVE

ZVANE DOMOLJUBLJE

DADEŠ ŠANSU TOJ MANJINI

DA TE IZRABLJUJE?

NEZBRINUTE STRVINE SVINJSKE,

POZNATIH GOVNARA

U RUKE NAM UVALJUJU

SENDVIČE ŽOHARA!!!

TAMANI, TAMANI

I POBIJ SVE SVINJE

UBIO SVEMU TRADICIJU!!!

I SVE NAŠE BLIŽNJE!!!

PUNI, SAMO PUNI

TE DŽEPOVE SVOJE,

KAD TE OVAJ ČUDNI NAROD

SLIPO POSLUŽUJE!!!

A TI…. MOJ NARODE

NE IZLAZI NA IZBORE

PA ĆEŠ ČEŠĆE GLEDATI

OVE KRASNE PRIZORE

IZBIT ĆE TI KRUV IZ USTA

TVOJA KUĆA BIT ĆE PUSTA

ŽIVOT ŽIVI KRALJ VELIKI

A NE MALI KMET PEĆINSKI!!!!

ŽIVILO HRVATSKO SELO!!!