Kasna gnojidba i rezidba nakon berbe su opasne

Suradnik Maslinara dr.sc. Kristijan Franin piše o zaštiti masline od hladnoće i ističe zašto posebno valja paziti kada se obavlja gnojidba i rezidba

Jesensko razdoblje polako ide kraju, a pred nama je zima koja barem prema dosadašnjim meteorološkim prognozama ne bi trebala značajnije odstupati od prosjeka. Međutim, na nekim područjima nije isključena mogućnost prodora hladnih fronti, moguće i snježnih padalina.

Nakon berbe

Jesen je i period u kojem dolazi do nešto obilnijeg stvaranja spora ekonomski najopasnijeg uzročnika bolesti masline, paunovog oka (Spilocea oleagina), pa je do sada već trebalo obaviti zaštitu. Ako je jesenska zaštita izostala, tretiranje je poželjno obaviti odmah nakon berbe. U tu svrhu preporučaju se sredstva na bazi bakra, a posebno bakarni oksiklorid i to u količini od 200 do 300 g/100 l vode. Za razliku od nekih drugih Cu fungicida kod novijih pripravaka na osnovu bakarnog oksiklorida doza je nešto manja, a djelatna tvar se otpušta postupno pa je i djelovanje nešto duže.

Prva oštećenja

Maslina kao i druge mediteranske kulture teško podnosi dulje razdoblje trajanja niskih temperatura. Prema dosadašnjim podacima stablo počinje patiti na temperaturama koje su niže od 3 do 4 °C. Daljnjim snižavanjem temperaturnih vrijednosti štete su naravno sve veće i ozbiljnije. Svi kultivari obično dobro podnose temperature do – 5 °C, međutim problemi se javljaju ukoliko se temperature spuste i to razdoblje potraje duže vrijeme. Prva oštećenja uglavnom nastaju pri temperaturama od -7 do – 10 °C ako takvi uvjeti traju više od 8 do 10 dana. Do pozebe dolazi kod vrijednosti temperatura od – 12 do – 13 °C, piše Maslinar.