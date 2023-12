Karoglana pitali o dolasku Selahija u Hajduk. Odgovorio je predstavnik kluba

Hajduk i Gorica u subotu u 17:30 na Poljudu igraju utakmicu 17. kola SuperSport HNL-a. Bit će to zadnja utakmica na splitskom stadionu u 2023. godini u koju Hajduk ulazi kao vodeća momčad hrvatskog prvenstva s 36 bodova, dok je Gorica četvrta s deset bodova manje i utakmicom manje. Trener Hajduka Mislav Karoglan na konferenciji za medije najavio je dolazak Velikogoričana, piše Index.

Lučić ili Kalinić, tko će braniti?

Lučić je jučer odvojeno trenirao, vidjet ćemo danas. Nema tu zime, miran sam po tom pitanju, obojica su dobri.

Gorica?

Očekujem kvalitetnu Goricu. Momčad je uređena, igraju zonski presing i blok, stvarno su kvalitetni u tome. Primili su samo devet golova. Bore se za Europu, to dovoljno govori. Maksimalan respekt za njih. Sviđa mi se kako igraju i razmišljaju. Bit će teška utakmica.

Selahi iz Rijeke u Hajduk?

Službeni predstavnik Hajduka: Znate da ne komentiramo glasine.

Hoćemo ove subote osigurati jesensku titulu?

Božić ćemo svakako slaviti. Ali idemo korak po korak. Dajmo Gorici maksimalan respekt. Nismo euforični, momci će ozbiljno ući u utakmicu. Pita se protivnika, ali i nas.

Što je ključno za poremetiti balans Gorice?

Dobro su složeni. Imaju glavu i rep, ništa ti neće dati, već im moraš uzeti. Svi su se mučili protiv nje. Mogu pretpostaviti što će nam pokušati napraviti. Tako se pokušavamo spremiti. Naše su utakmice takve kakve jesu. Gorica je pametna ekipa, a moramo i mi biti pametni. Onda možemo očekivati dobar rezultat.

Hoćete li se prilagoditi Gorici? Hoće li trebati više strpljenja?

Visoki presing je samo jedna faza igre. Imamo plan. Protivniku se prilagodiš u nekim stvarima, dok druge principe guraš do kraja.

Posljednja domaća utakmica. Bit će blizu 400 tisuća gledatelja na svim utakmicama Hajduka ove godine.

Nadam se da ih nećemo razočarati. Očekujemo podršku svih zajedno.

Marin Ljubičić je jučer igrao protiv Liverpoola. Pratite li ga, jeste li gledali utakmicu?

Pratim našu dicu. Posebno sam vezan s Marinom. Drago mi je zbog njega. Međutim, više nije naš. Želim mu sve najbolje, neka gura tako dalje.

Duel Maloča - Livaja?

Nije to individualni duel. Imaju sjajnu ekipu. Uz nas su primili najmanje golova. Iskusan je igrač, no kada pričamo o Gorici, pričamo o ekipi protiv koje moraš nešto zaraditi, ništa ti neće dati.

Koje mehanizme imate za motivirati igrače jer dolazi protivnik s tvrdom obranom? Očekuje se teška utakmica...

Naša svlačionica je prilično realna, čak realnija nego prije kad sam bio u Hajduku. Dosta ih se, izgleda, opeklo. S obje su noge na zemlji. Imaju samopouzdanje, znaju da smo u dobrom nizu. No, nije fokus samo na dobrim stvarima. Težak sam po tom pitanju. S te strane držim momčad realnom jer obično video ne laže.

Gdje je prostor za napredak?

Primjerice, imamo užasne ulaske u drugo poluvrijeme, to se vidi prostim okom. Dosta čudno. Što se tiče ostaloga, u svakoj fazi možemo napredovati.

Apetit raste što više jedete. Tako je i sa svakom pobjedom. Kako na to gledate? Imate jedinstven niz, nijednom niste poraženi s Hajdukom.

Ne stvara mi opterećenje. Gledam nogomet na drugačiji način. Nizovi zanimaju medije i javnost, ja ga drugačije gledam. To je varljivo, sve to vrijedi od nedjelje do nedjelje. Kod nas si pukovnik ili pokojnik.

Nastojim filtrirati stvari, ne želim ih spremati pod tepih. Želim iskrenost u svlačionici. Ne mogu dopustiti da pomislimo više od onoga što je realno. Moramo živjeti u treningu, a to su Gorica, popodnevni trening... Oni koji gledaju daleko naprijed, obično posrnu. Inače sam kao osoba s obje noge na podu.

Nikola Kalinić je počeo s pripremama za zimske pripreme...

Počeli smo s baznim stvarima. U procesu je kako bi na pripreme došao u solidnom stanju da ne bi bilo ranih problema. Nikola ide po planu i programu. Vjerujem da će sve biti u redu.

Kako ćete koristiti Nikolu Kalinića?

Koristit ću ga samo kao napadača. Da, kvaliteta mu je neosporna. Ako Bog da, ona će biti korisna.

Ozljede? Osim Ferra i Melnjaka koji su operirani.

O golmanima smo govorili. Ostali bi više-manje trebali biti u konkurenciji. Benrahou će biti u kadru.

U kakvom je stanju glavni teren? Hoće li se ići u velike radove tijekom pauze?

U dobrom je stanju. Bolji je nego prije dva tjedna. Svaki teren pati zbog oborina.

Možda je teška riječ, ali preporodili ste Krovinovića, stavili ste ga više naprijed. Je li to dobitna kombinacija?

To je većinu karijere igrao, ne bih rekao da sam nešto preporodio. Ali guram više. Ne stidim se reći da tražim više.

Kad ćete izgubiti utakmicu?

Izgubim je svaki tjedan. Svaka loša vježba, svaki pojedinac koji nije na 100 posto na treningu... Ja sam u životu izgubio utakmica koliko god hoćete.

