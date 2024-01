Karabatić komentirao utakmicu protiv Hrvatske: "Bit će teško, imaju puno navijača"

Nakon što je prošla grupnu fazu na Europskom prvenstvu, hrvatska rukometna reprezentacija u četvrtak će u drugom krugu natjecanja od 18 sati igrati protiv Francuske. Suparnik s kojim smo se nekad redovito susretali osvojio je prvo mjesto u skupini A i favorit je prema online sportskim kladionicama. Okršaj Hrvata i Francuza najavio je legendarni Nikola Karabatić.

– Naravno da će biti jako teško, vidjeli smo da Hrvatska ima puno navijača i bit će jako vruće, a na Euru nema lakih utakmica, svaka je velika borba. Imamo četiri utakmice i nadamo se ulasku u posljednja četiri – rekao je, javlja Hrsport.

Francuska je prije toga pobijedila Njemačku (33:30).

– Lijepo je odigrati ovakvu utakmicu, obrana plus šut 4/5 u 35 minuta. Pobijediti Njemačku, nakon šoka koji smo napravili protiv Švicarske, gdje smo bili daleko ispod naših mogućnosti, i pritiska koji smo s tim nosili je dobra stvar. Ovo je bila velika utakmica cijele momčadi, ali koliko god to lijepo bilo znamo da je to tek početak natjecanja – ističe.

O slavlju je isto tako govorio francuski izbornik Guillaume Gille.

– Ova pobjeda vratila nam je samopouzdanje. Sve je bilo planirano da mi budemo žrtve, ali pružili smo vrlo dobru igru. Morali smo boriti dugo i jako da ih srušimo, stvarno su nas izazvali. Euro je težak, a nama je želja bila ići u drugi krug s dva boda. Rekao sam na Euru su sve utakmice teške, bit će i ta protiv Hrvatske. Puno puta smo igrali, ali svaka je utakmica uvijek novo dokazivanje – kazao je.