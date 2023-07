Kanađanka se prije godinu i pol preselila u Hrvatsku. Kod Hrvata je živcira jedna stvar

Tiktokerica Dani Kristina se nakon 20 godina života u Kanadi preselila u Hrvatsku. Trenutno živi u Rijeci, a na društvenoj mreži objasnila je zašto se odlučila na ovaj korak i što ju je privuklo u Hrvatskoj. Mnogi su joj, kaže, govorili da u Hrvatskoj nema budućnosti, no Dani je ipak još ovdje. O preseljenju u Hrvatsku počela je razmišljati u srednjoj školi, piše Index.

"Prvo i osnovno - nikad nisam mislila ostati u Torontu živjeti zauvijek. Uvijek sam tražila nešto drugo, nešto više. U početku sam se mislila preseliti u Vancouver, no privlačila me Europa i tamošnji način života. Sviđalo mi se što su Europljani jako društveni, ljudi ispijaju kave na balkonima, izvan kuće - na što ja nisam u Kanadi bila naviknuta.

Još jedna stvar zbog koje sam otišla u Hrvatsku je blizina drugim zemljama. Čini se smiješno, no ja jako volim putovati, a karte iz Toronta za bilo gdje su jako skupe. Čini mi da su u Europi putovanja puno jeftinija. I ono što mi se još u Hrvatskoj sviđa je hrana. Sve je svježe i puno boljeg okusa", ispričala je tiktokerica, koja se u Hrvatsku preselila prije godinu i pol.

"Izbjegavam pričati hrvatski zbog naglaska"

Njezine pratitelje zanimalo je kako je naučila hrvatski jezik. Dani je potom otkrila da je podrijetlom zapravo Hrvatica, a rodila se u Kanadi. Tvrdi kako s jezikom nije uopće imala problema, no kaže da ipak izbjegava govoriti hrvatski.

"Znam pričati hrvatski i razumijem gotovo sve, ali često ga izbjegavam jer se bojim da će ljudi primijetiti moj naglasak. Ali sada sam ovdje pa moram koristiti hrvatski koliko god mogu. Roditelji su mi se isto rodili izvan Hrvatske pa i oni pričaju engleski. No pošto sam porijeklom Hrvatica, roditelji su me odlučili naučiti i hrvatski.

Iako sam s prijateljicama pričala na engleskom, išla u školu gdje se govori engleski, mojim roditeljima je bilo važno da naučim hrvatski. I nije mi baš bilo lako, ali uspjeli su me naučiti. Kad sam imala sedam godina, već se počeo čuti moj naglasak kad bih pričala na hrvatskom. Slušala sam i hrvatsku glazbu, primjerice Gibonnija i Rozgu. Još se uvijek čuje da nisam odavde, ali trudim se", rekla je Dani.

Govorili joj da u Hrvatskoj nema budućnosti za mlade

Kaže kako je mnoge njezine prijatelje iznenadilo kad se preselila u Hrvatsku, no to, dodaje, nije ni čudno s obzirom na to da je preseljenje jako velik korak u životu. Neki su joj govorili da u Hrvatskoj nema budućnosti za mlade i da bi se trebala vratiti u Kanadu. No Dani Kristina smatra drugačije.

"Ne mogu vam reći koliko puta sam ovo čula otkako sam se preselila u Hrvatsku. To nije točno. Svačija definicija uspješne budućnosti je drugačija", kaže. Tvrdi kako je svjesna da su prihodi puno manji u Hrvatskoj nego u Kanadi, no kaže da nema potrebe za uspoređivanje jer je Hrvatska mala zemlja i da joj apsolutno ništa ne može zamijeniti ljepotu u kojoj ovdje uživa.

Radi kao freelancer, a trenutno, kaže, traži nešto stabilniji posao. "Ljudi misle da sam luda, ali u Hrvatskoj se stvarno može pronaći smještaj po prihvatljivoj cijeni. Plus je to što mi je sve blizu, što u Torontu nije slučaj, a najam je skup", ispričala je Dani koja se bavi i glazbom.

Otkrila je i što je u Hrvatskoj najviše živcira. "Ne mogu podnijeti što se u Hrvatskoj puno priča preko telefona. Čak i ako pošaljem poruku ili e-mail za detalje o nečemu, opet će svatko reći: 'Nazovi, tako je lakše.' Razlog zbog kojeg mi je lakše komunicirati porukama je to što ih onda mogu pročitati više puta ako odmah ne shvatim o čemu je riječ", objasnila je.

No životom u Hrvatskoj je, kaže, generalno jako zadovoljna. "Naravno, moj trenutni način života nije za svakoga i ne misle svi da su moji izbori sjajne ideje. Ali ja funkcioniram i sretna sam. Život se sastoji od odluka koje tebi najbolje odgovaraju, a meni trenutno u životu ide", zaključila je tiktokerica.