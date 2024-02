KAMBELOVČANI SE IZJASNILI PROTIV PRISTUPNE CESTE Spremaju se prosvjedi ispred Općine, blokade prometnica, slanje analiza EU, peticije jer "nije gotovo"

- Neka oni gore vide koliko ima nas malih. Ne tribaju nam glavešine. Do sada smo slušali njih, od danas će slušati oni nas. Zlo nam spremaju. Nije to pitanje samo Kambelovca nego cilih Kaštela. To je prestrašno - sukus je jednog od prvih govornika, Tea Kapova na zboru građana Mjesnog odbora Kambelovac u Bratskoj kući na Brcu na kojem su se večeras žestoko protivili spuštanju spojne ceste od tunela Kozjak do Jadranske magistrale DC-8 izmešu Kambelovca i Lukšića, pa se otkrilo i to da će ići sve do Baletne škole i usput devastirat najljepši dio Kozjaka i dovest ogromni promet u Kaštela pod firmom Novi ulaz u Split.

Prva skalina

Naveli su kako su Grad Kaštela i Županija davno trebali organizirat javnu raspravu, no da to nisu organizirali iako su to bili dužni po zakonu.

- Busaju se u prsi da je sve po zakonu, a pali su na prvoj skalini. Gura se ispod stola ono što se ne bi tribalo - čulo se i pozvalo na legitimne prosvjede jer da sluha nema ni s koje strane.

- Ako nas na prosvjedima bude 10. Onda će doći oni u kapuljači, samo će im se vidit oči i zatvorit će nas. Ako nas bude 50, zamislit će se. Ako nas bude 100, tresu im se gaće. Ako nas bude 200 zaustavit ćemo projekt. Ako nas bude 500, pit će su svi normabele, počevši od gradonačelnika pa nagore. Nesmimo se sakrivat u mišje rupe - poručio je Teo Kapov s govornice. A već ovi skup građana brojio je na Brcu 100 i 100 onih koji nisu uspili uć.

"Ako ko ima gripu, gotovi smo", bilo je i duhovitih dosjetki.



Njihovo maslo



Jure Tadin Gobičin okrivio je Antu Sanadera i Blaženka Bobana.

- Ovaj projekat se zove Novi ulaz u Split. Pa onda gospodo najprvo napravite most Split - Kaštila tj. Brodospas - Stinice. Pa ćemo onda vidit kuda će ić dalje. Neka onda ide priko svih mojih zemalja, nema veze. E, ali malo sutra će bit most. Oni zlo radu kako radu da dođu di su zamislili. Kako ne smin spominjat imena jer je tako reka predsjednik Mjesnog odbora, današnji župan i bivši župan, to je njihovo maslo, znate.

A onaj veliki ministar Butković, on neće dozvolit da mu prođe cesta Rijeka - Žuta Lokva preko Novog Vinodolskog, nego ide iza šta je i logično, a nama spušta cili promet. I ne samo to nego su zaštitili tamo sve suhozide koji su spomenička baština. Ka da naši stari nisu tako vrijedni kad su radili te suhozide. I Butković se smije. Ma vidi Butkovića, an. Novi ulaz u Split pa ga rade od čvora Vučevica. Neka rade od mosta Brodospasa - Stinice pa ćemo vidit kud će ić dalje. Nego ide obrnuto. A zašto? Jer se taj most neće nikad napravit. A oni će riješit svoj problem. Ja bi još bija žešći, ali ne smin spominjat imena, a u imenima je cili problem - locirao je Jure Tadin Gobičin i zaradio ovacije.

- Nemojmo mislit da je gotovo. Nije gotovo. Nikidan su ljudi makli onu cestu od Dubrovnika prema Čilipima, jer su se podigli, lokalne vlasti podržale i sve se promijenilo. Možemo i mi ovo prominit. Djelujmo u okviru zakona, ali naš broj, naše pojavljivanje na prosvjednim skupovima i peticijama sve će prominit. Ako ovo prođe mi smo to dozvolili. Nije kriv niko nego mi - zaključio je Tomo Tadin.

Okupljenima se obratio i kaštelanski vinar Ivan Kovač Matela čiji Crljenak je odavno prešao granice Hrvatske te se upisao na svjetsku vinsku kartu.

- Meni je jako žao što neki ljudi ne mogu shvatit da mi želimo živjeti od naših polja, maslinika, vinograda. Nekome je to šporko, meni je to moja banka i moj život. Naša kaštelanska vina su poznata u svijetu i nemojmo dopustit da nam zabetoniraju našu didovinu, naše suhozide, naša polja i vinograde koji su prehranili generacije nas kaštelanskih težaka - poručio je Matela te zaradio ovacije okupljenih.

Osmanska najezda

Za govornicu je prišla gospođa u ime turističkih vodiča te ukazala na bogatstvo povijesne baštine kojom Kozjak obiluje.

- Odmah pored te ceste imamo nalazišta neolipika i željeznog doba. Počeci srednjovjekovne hrvatske države su upravo tu, te se zbog toga naš Kaštelanski zaljev zove kolijevka hrvatske državnosti. Kozjak nije pao ni pod najezdom Osmanskog carstva pa valja nećemo dopustiti ni da padne danas - kazala je.

Čitala su se i mišljenja Kambelovčana iz Zagreba koji se pitaju koja je uopće svrha tunela i ceste, je li to zato da se ušpara 7, 8 minuta do Šibenika ili Zagreba. Tražilo se da se ne betonira didovina, predlagalo da se od Vučevice priko Marića staja ide na Blaca pa doli. Ali i konsenzus svih Kaštelana, "a ne da se bira manje ili veće zlo".

Zanimljivo je da je organizator pri kraju zbora građana sam popustio s odlukom da se političarima neda pristup govornici. Tako je građane podržao bivši gradonačelnik Joško Berket tvrdeći da se ne radi o novom ulazu u Split već "devastaciji koja će im se obiti o glavu". Rješenje jedino vidi da se tunel "odmah zavrti ulivo prema Splitu" pa požarnim putem zbog visinske razlike.

U sat vremena izmijenilo se još par govornika zdušno podržavanih od građana, a na kraju su pali i zaključci kako se ide na prosvjede ispred zgrade gradske administracije, blokirat će se prometnice, potpisivat peticija u svim Kaštelima, dovest neovisne prometne stručnjake, "a ne uhljebe", koji će građanima ali i Europskoj uniji "objasnit svu štetu koja se čini sa sadašnjim planom izgradnje pristupne ceste do Kambelovca".