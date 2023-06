KALENDAR SE 'SMIJEŠI' 'Spajate' li vi praznike i blagdane s vikendima? Ovu godinu još četiri prilike za spajanje

Hrvatska ima 14 neradnih dana i blagdana, a poznato je da mnogi vole spojiti te dane s vikendima. To je mogućnost da se tijekom godine malo odmore od posla bez obzira na godišnje odmore.

Na pola smo godine. I možda mislite da ste iskoristili sva moguća spajanja blagdana i neradnih dana za ovu godinu. Ali za one kojima posao omogućuje da to iskoriste imamo dobre vijesti. Do kraja godine imate još četiri prilike za iskoristiti blagodati spajanja blagdana i neradnih dana.

Već idući tjedan Dan antifašističke borbe pada u četvrtak i može se spojiti, te tako dobijemo produženi vikend. I Velika Gospa u 2023. pada na utorak, pa i tu možemo produžiti vikend, piše Večernji list. Ispisali su sve preostale neradne dane i blagdane u koji nam preostaju do kraja 2023. godine.

22. 06. 2023. Dan antifašističke borbe – Četvrtak

05. 08. 2023. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja – Subota

15. 08. 2023. Velika Gospa – Utorak

01. 11. 2023. Dan svih svetih – Srijeda

18. 11. 2023. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje - Subota

25. 12. 2023. Božić – Ponedjeljak

26. 12. 2023. Sveti Stjepan – Utorak

Zanima nas spajate li vi blagdane i praznike....

Spajate blagdane i praznike? Uvijek

Samo ako mi posao to dopušta

Nije mi to zanimljivo

Nisam imao/la priliku do sada

Ne