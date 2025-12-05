Kalendar radova u masliniku u prosincu

Berba

Još uvijek ima maslinara koji namjerno čekaju buru, kako bi se plodovi na stablu osušili i iz njih ishlapila voda, vjerujući da će onda manje platiti preradu maslina. Ali ima i onih koji vjeruju da samo od crnih plodova dobiju dobro ulje, zanemarujući povijesne činjenice da je prije tisuću godina ovo ulje bilo namijenjeno samo robovima. No ima i onih staračkih domaćinstava, kojima nije moguće uposliti strane berače, nego ih sami beru, polako i po grubom vremenu i tako dočekaju prosinac, a uljare ih čekaju i prerađuju takve masline jednom tjedno. U ovo se vrijeme u plodovima maslina nakuplja svojstveni pokvareni sok, koji kvari kvalitetu ulja i ono poprima netipična svojstva mirisa i okusa. Prema istraživanjima našeg uvaženog stručnjaka pok. mr. Pavla Bakarića, u ovo vrijeme se još mogu brati sorte dužice, uljarice, žutice, piculje i zuzorke.

Konzerviranje crnih maslina

Ovo je vrijeme branja potpuno zrelih crnih maslina namijenjenih konzerviranju. Beru se što krupniji, čvrsti i zdravi plodovi bez uboda i oštećenja, slažu se u plastične rupičaste košare, najviše u visinu do deset centimetara. Za konzerviranje na tradicionalan način sušenjem ili pečenjem beru se plodovi koji su dobro namreškani – smežurani, oni koji su počeli gubiti vodu iz ploda.

Čuvanje ulja

Skladištenje ulja predstavlja završni korak procesa očuvanja ekstra prirodnog maslinovog ulja i treba mu pristupiti pažljivo i odgovorno, jer nepravilnim načinom čuvanja možemo znatno narušiti njegovu kvalitetu i naš cjelogodišnji trud i trošak. Veće količine ulja čuvaju se u hladnom prostoru u inoks spremnicima, koji moraju biti napunjeni do vrha. Manje količine ulja čuvaju se u staklenim tamnim bocama, u prostoriji koja nije izložena svjetlosti i visokim temperaturama, piše Maslinar.

Rezidba

Stara stabla koja smo odlučili pomladiti iz korijena ili panja, a koja su stara 30 i više godina, sada možemo rezati. Pomlađivanje se obavlja tako da se siječe i vadi središnji panj, a ostavlja se 4 do 5 guka – mladica na glavnom korijenu, nakon čega se zatrpa središnja jama. Postoji i drugi način pomlađivanja iz panja, ali je i nesigurniji.

Savjet ekološkim maslinarima

Preporuka je svim ekološkim maslinarima, ako je moguće da izdvoje ostatke od prerade vlastitih maslina i vrate ih u svoj maslinik. Korist će biti višestruka, a proizvodnja besplatnog organskog humusa znatno jeftinija.

Savjet mjeseca

Komina od masline i vegetabilna voda je korisna i vrijedna sekundarna sirovina. Vegetabilna voda može se pred kišu ispuštati u maslinik, a komina se može koristiti kao stočna hrana, visokovrijedan ogrjev, organsko gnojivo i u zadnje vrijeme kao sirovina za proizvodnju bio dizela.