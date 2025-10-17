Kakvo nas vrijeme očekuje na kraju tjedna? Evo tko će brati masline, a tko ne

Nakon iznimno hladnog prvog dijela listopada, temperature zraka su se postupno "oporavile", no bez obzira na dnevnu toplinu posljednjih dana, srednje dnevne temperature i dalje su nešto niže od klimatološkog prosjeka za dio godine.

I četvrtak je donio visoke temperature zraka danju. Primjerice, u Hvaru je službeno izmjereno 23,1°C, Makarskoj 22,5°C, Komiži 22,4°C, Šibeniku 21,95C itd.

Za razliku od dosadašnjeg dijela tjedna, koji je protekao u znaku pretežno sunčanog vremena, petak i subotu, pod utjecajem plitke sredozemne ciklone donosi više oblaka, a tek mjestimice uz slabu kišu. Sve u svemu, kiša će zaobići veći dio Dalmacije, a najveće izgleda za oborine imaju otvoreno more, vanjski otoci i krajnji jug Dalmacije.

Tijekom subote, osobito u drugom dijelu dana, postupno će se razvedriti kao uvod u vedar ostatak tjedna.

Danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. U većini predjela bit će suho ili uz slabu kišu. Ipak, nad otvorenim morem, vanjskim otocima i južnom Dalmacijom povremeno može i zagrmjeti. Puhat će slaba do umjerena bura, nešto jača podno Velebita. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 8 do 17°C. Najviše dnevne temperature od 13 do 20°C.

U prvom dijelu subote bit će pretežno oblačno, u većini predjela suho, osim na jugu Dalmacije gdje će povremeno biti kiše ili pljuskova. Do večeri će se postupno razvedriti i na srednjem dijelu Jadrana. Puhat će slaba do umjerena bura, nešto jača podno Velebita. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 8 do 17°C. Najviše dnevne temperature od 15 do 21°C.

Nedjelja donosi pretežno vedro vrijeme. U noći će puhati slaba do umjerena bura, danju slab vjetar s mora. Jutro će biti hladnije, danju malo toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 17 do 22°C.

Prema aktualnim prognostičkim materijalima, stabilno će se još zadržati u ponedjeljak, no već u utorak slijede povećanje naoblake, jugo i pad tlaka zraka kao u kišu u noći na srijedu.

Općenito, sljedećih desetak dana nema hladnoće na vidiku, čak bi moglo biti sve toplije u drugoj polovici sljedećeg tjedna.