Kakvo će vrijeme biti danas i sutra? Nemamo sjajne vijesti

U Dalmaciji danas prevladava sunčano vrijeme, no uz izraženu buru koja će obilježiti cijeli dan. U sjevernoj Dalmaciji mjestimice puše pojačana bura, dok se u srednjoj i južnoj Dalmaciji očekuje umjerena do jaka bura, lokalno s jačim udarima, osobito prema otvorenom moru.

Najviši udari vjetra u svim dijelovima Dalmacije dosezat će između 35 i 40 čvorova, odnosno 65 do 75 kilometara na sat, upozorava DHMZ. Temperature će se uz obalu kretati između 10 i 15 stupnjeva, dok će u zaleđu biti osjetno hladnije.

Na ostatku zemlje prevladava promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, u unutrašnjosti mjestimice s maglom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Na većem dijelu Jadrana puše umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, dok je na krajnjem jugu prisutan i istočnjak, a prema otvorenom moru jugo.

Ponedjeljak: Bura ne popušta, jutra hladnija

U ponedjeljak će u Dalmaciji i dalje prevladavati sunčano, no vjetar ostaje glavni meteorološki čimbenik. Bura će puhati umjereno do jako, a podno Velebita u prvom dijelu dana mogući su i olujni udari.

Jutarnje temperature na obali kretat će se između 2 i 7 stupnjeva, dok će dnevne dosezati od 7 do 12 stupnjeva. More će biti valovito, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu, pa se savjetuje oprez pomorcima i nautičarima.

Upozorenja za Dalmaciju

Sjeverna Dalmacija: mjestimice pojačana bura, najjači udari 35–40 čvorova (65–75 km/h)

Srednja Dalmacija: moguća pojačana bura, udari do 40 čvorova

Južna Dalmacija: lokalno jača bura, osobito na otvorenom moru

Dok unutrašnjost zemlje ulazi u izražen hladni val s vrlo niskim jutarnjim temperaturama, Dalmaciju će i dalje štititi sunce – ali uz snažan vjetar koji će znatno snižavati osjet hladnoće.