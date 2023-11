Kakve vas cijene čekaju na Adventu u metropoli? Kuhano vino 3.20 €, pizza 9, kobasice 7....

Iako Advent u Zagrebu još nije službeno počeo, kućice na nekim adventskim lokacijama već su počele s radom. Ove su godine cijene hrane i pića prvi put iskazane u eurima.

EU Advent

EU Advent počinje danas, 29. studenog, na Europskom trgu. Uz glazbeni i umjetnički program, najavljena je i gastroponuda, a ispod možete vidjeti cijene na nekim kućicama.

Tatarski biftek može se pronaći po cijeni od 11 eura, savijača od kiselog kupusa i slanine za 8.20 eura, bijelo kuhano vino 3 eura, crno 3.20...

Fuliranje

I Fuliranje je s radom započelo danas, 29. studenog, na Strossmayerovom trgu u Zagrebu. Na Fuliranju će od gastroponude biti Nebo by Deni Srdoč, Izakaya Davora Bienenfelda s asian fusionom, Picnic, Tomljanovićevo kužinavanje, Palfi i Full Circle, Beg's s plant-based ponudom, Punch House, Institut za kobasice by Mate Janković, Boogie Lab, Good Food, Pizza Social Club, Briocherie, Chef’s burger by Ivan Pažanin, Rougemarin i Bistro&Pizzeria Public, a mi smo već probali jela koja će nuditi.

Niže možete pogledati cijene na nekima kućicama.

Burgeri su po 8.50 eura, kobasice po 7 eura, kuhano vino 3.20 eura, pizze 9 eura..., javlja Index.