KAKO VRATITI OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE AKO STE OSTALI BEZ NJEGA? HZZO donosi detaljne upute

Što ako ste propustili sve rokove i ostali bez obveznog zdravstvenog osiguranja? Osim zaposlenja i vlastitih uplata doprinosa, HZZO otkriva što građani još mogu napraviti, piše Dnevnik.hr.

Sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj i stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Hrvatskoj imaju pravo na obvezno zdravstveno osiguranje. Građani kojima se mijenja status, bilo da su završili školovanje, mijenjaju posao ili prolaze kroz druge za osiguranje bitne promjene moraju voditi računa o rokovima u kojima se moraju prijaviti HZZO-u kako bi ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje.

No što ako netko sve te rokove propusti i ostane bez osiguranja?

"Moj je sin ostao bez osiguranja. Nezaposlen je, a povremene prihode ima uglavnom preko ugovora o autorskom djelu. Mjesečno ima do dva ugovora s angažmanom od nekoliko dana. U HZZO-u su mu rekli da postoje samo dva načina da vrati zdravstveno osiguranje – zaposlenjem ili da samostalno plaća osiguranje. No on nema tolike prihode da bi si mogao priuštiti 80 eura mjesečno za plaćanje osiguranja", objasnio je čitatelj.

Osobe koje se nisu javile u roku te su time izgubile status u obveznom zdravstvenom osiguranju trebaju se javiti najbližoj ustrojstvenoj jedinici HZZO-a kako bi regulirale status osigurane osobe HZZO-a prema jednoj od zakonskih osnova osiguranja za koju u tom trenutku ispunjavaju propisane uvjete, a za koju nije propisana obveza osobnog pristupa HZZO-u jednom u tri mjeseca (primjerice kao član obitelji osiguranika, korisnik nacionalne naknade, branitelj).

U slučaju da osoba ne ispunjava uvjete za osiguranje niti prema jednoj od propisanih osnova osiguranja, može se osigurati po osnovi osiguranja za koju je obvezna osobno uplaćivati doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje (85,72 eura mjesečno u 2023. godini). Osobe koje nemaju sredstava za uzdržavanje osiguravaju se na obvezno zdravstveno osiguranje kao osigurane osobe na osnovi rješenja koje u prvom stupnju donosi nadležno upravno tijelo županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih im poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu skrb, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Dakle, osoba koja nema mogućnosti plaćati si obvezno zdravstveno osiguranje može se javiti nadležnom centru za socijalnu skrb te tako ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje, javlja Dnevnik.hr.