Kako se odjenuti? Ujutro -3, danju +16. Dio Dalmacije bilježi ogromne temperaturne amplitude. Evo što nam donosi vikend

Kako je i bilo najavljeno, zaredali su stabilni prosinački dani. Postojana anticiklona podalje, ne samo od naših krajeva, nego i većeg dijela Europe drži fronte i ciklone. Kako to obično biva kod stabilnih dana u ovom dijelu godine, oni su praćeni maglom u nizinama i kotlinama, ali i ponegdje na moru. Također je izražena pojava temperaturne inverzije, odnosno situacija kada temperatura zraka raste s visinom.

Magle je na moru bilo na sjevernom Jadranu, a sljedećih dana mogla bi se pojaviti i ponegdje na moru Dalmacije.

Ako se gledaju apsolutne vrijednosti, Dalmacije je ovih dana i najhladniji i najtopliji dio zemlje. Primjerice, jučer je u pojedinim kotlinama Dalmatinske zagore temperatura zraka padala na -5 stupnjeva Celzijusovih, a danju su temperature mjestimice rasle do toplih 16 stupnjeva.

Zagora bilježi i izraženu dnevnu amplitudu kada je u pitanju temperatura zraka. Primjerice, Hrvace su rano ujutro mjerile -3°C, a u ranim popodnevnim satima bilo je 16 stupnjeva, što znači da je dnevna amplituda čak 19°C. Pa se ti pametno obuci i odjeni!

U dane vikenda vrijeme se neće mijenjati u odnosu na prethodne dane.

Danas će biti pretežno sunčao, ujutro u mnogim krajevima uz maglu ili niske oblake. Vjetar slab ili ga neće biti, popodne na otvorenom moru umjeren sjeverozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka od -5°C ponegdje u kotlinama Dalmatinska zagore do 12°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 12 do 16°C.

Pretežno sunčano će biti tijekom subote. Ujutro će mjestimice biti magla, ponajviše u kotlinama Dalmatinske zagore, ali i ponegdje na moru. Vjetar slab ili ga neće biti, popodne na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka od -5°C ponegdje u kotlinama Dalmatinska zagore do 12°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 12 do 16°C.

Gotovo identične vremenske prilike vladat će u nedjelju. Jutro će biti prohladno, osobito u Dalmatinskoj zagori. Danju posvuda toplije od prosjeka, temperature od 11 do 16°C.

Slično će biti i u ponedjeljak.