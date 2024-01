Kako rješiti problem zaduženosti? Hrvati duguju 2,35 milijardi eura, a 230.000 građana je blokirano

Prema posljednjim podacima u Hrvatskoj je u ovom trenutku 230.000 blokiranih građana, duguju 2,35 milijarde eura, samo na ime glavnice, a na to treba dodati kamate i sve troškove. Više od 81 posto dužnika su u dugotrajnoj blokadi.

O problemu prezaduženosti za N1 je govorio Igor Škrgatić, financijski savjetnik.

“Brojke su takve kakave jesu i dugo su takve i još dugo će biti takve”, započeo je Škrgatić.

Dodaje da treba u obzir uzeti i one s neaktivnim ovrhama kojih je oko 80.000, one s prisilnom napalatom kod poslodavca i one koji su prezaduženi pa iz mjeseca u mjesec ne mogu podmiriti redovnu obvezu.

“Brojka je značajno veća, na razini EU je to oko 14 posto stanovništva koje je prezaduženo. To kod nas sigurno nije manje od 500.000 građana”, tvrdi Škrgatić.

Mogu li se ovi prezaduženi građanni izvući iz ovog problema? “To je začarani krug. Vrlo često se događa da dug ili stoji ili raste, rijetko pada.”

Kako riješiti problem prezaduženosti?

Škrgatić je naveo kako on pomaže prezaduženima da se izvuku iz dugova. “Mi pomažemo, fokusirali smo se na segment onih koji imaju redovna primanja i koji mogu kroz neko restrukturiranje dugovanja i pregovore s vjerovnicima doći do toga da objedine svoje obveze i izađu iz blokade i finanancijske isključenosti. Postoji i druga komponenta, ona je savjetnička koju radimo kroz udrugu Padobran i radimo na tome da se problem prezaduženosti počne rješavati na sustavan način.”

“Prvo što treba napraviti, treba napraviti prije nego što ste blokirani. Kad dođe nepredviđena obveza ili padnu prihodi, s vjerovnicima treba stupiti u komunikaciju i pokušati napraviti moratorij, mjere olakšanja otplate kredita jer ako dođete do toga da vas se prislino naplaćuje iz te situacije je teško izaći. Ako ipak dođe do toga, opet nije kasno da komunicirate s vjerovnicima, možete se obratiti i nama, ali nema čarobnog štapića jer je pravni okvir vrlo kompliciran i nije napravljen na način da pomaže ljudima. Ljudi ne mogu sami i potreban je individualan pristup”, istaknuo je Škrgatić za N1.

Što se tiče ovršnog zakona, navodi da može biti bolji, ali navodi da zakon neće riješiti problem prezaduženosti.

Škrgatić je otkrio i zbog čega građani najčešće padnu u probleme. “U cijeloj Europi su slični razlozi, dogodi se problem na razini prihoda, ostanete bez psola ili padnu primanja, vrlo kratko je potrebno da bi problem postao gotovo nerješiv, kocka i klađenje su kod nas ozbiljan problem s kojim se nitko ozbiljno ne bavi, pružatelji brzih pozajmica kojih je sve više, to je sad po desetak tisuća eura, i to su sve problemi. Država se počela baviti agencijama za naplatu potraživanja koje sad nisu problem, one su bile problem prije 7-8 godina”, poručio je financijski savjetnik.