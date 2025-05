KAKO OSTATI FIT U VRIJEME BLAGDANA? Renata Lovrinčević Buljan: "Panike nema, dobra je vijest - može se"

U ovo blagdansko vrijeme stol nam je krcat raznim delicijama. Volimo imati svega u izobilju, no kada prođu blagdanski dani, vaga često pokazuje koji kilogram više.

Kako ostati fit u vrijeme blagdana, kako izbjeći debljanje, upitali smo fitness trenericu, nekadašnju Miss Universe Hrvatske, Renatu Lovrinčević Buljan.

"Ja ne bih preporučila izbjegavanje, to je normalno, dio je života, dio tradicije. To su dani kad se okupljamo za stolom, družimo, jedemo... Svi imamo užurban ritam, a to je vrijeme kad malo stanemo, podružimo se i zaista uživamo u hrani koja nas veže, u razgovoru, osmijehu. Tu se ne smije ništa mijenjati, dijete u te dane blagdana ne dolaze u obzir, ali neki dodatni trening - to je ono što uvijek može amortizirati, da nemamo nikakvu grižnju savjesti. Inače sve moje klijente učim - kad je fešta fešta je, to se nikad ne odbija, može se uživati i živjeti život. Zna se kad se trenira, trenira se iza toga i prije toga. Jednostavno tijelo onda lakše podnese i nemamo onu preveliku težinu, kao što ima netko tko nije aktivan. Ljudi su malo slobodniji u to vrijeme, pa će izabrati neku šetnju, razgibati se, otići do Marjana, uz more... Ljudi imaju neke zdrave navike. Ovi koji vole gym će prije i poslije trenirati. Panike nema, dobra je vijest - može se", kaže nam Renata.

Paziti od ponedjeljka do petka

Je li bitno paziti na prehranu. Što Renata kaže svojim klijentima, zanimalo nas je.

"Moramo biti pametniji. Ja svoje klijente učim da je priprema velika stvar. Najbolje je paziti od ponedjeljka do petka, da nam to bude kao posao, dio posla. Kao što moramo otići na posao, moramo i isplanirati što mi to jedemo. Ja im dajem primjere i doručka, što je zgodno za ponijeti. Ovisi kakav je netko tip, diže li se ranije ili kasnije, kakve navike ima i po tome prilagođavamo savjete za prehranu. Uvijek volim da je to raznovrsno. To je pametniji izbor nego ući u pekaru i pojesti pecivo.

Užurbano živimo i dobro je malo više skuhati. Svi moji klijenti skuhaju za dva- tri dana, npr. ako će skuhati neki toć, sa puno povrća. Važno je da budu raznovrsne boje jer su boje jako bitne za zdravlje, imaju svoju svrhu postojanja u životu. Pa će jedan dan s tim skuhati rižu, drugi dan manistru, treći pire krompir, uz to jedna salata - da skratimo vrijeme oko kuhanja jer nemamo toliko vremena. Nemamo idealne uvjete da pored djece imamo vrijeme za sebe i za treninge. Imamo različite vrste ljudi, imamo one koji su jutarnji tipovi i obroci se događaju do 18-19 sati i oni su nakon toga gotovi, ali imamo i ljude koiji ujutro ili kroz dan jako malo jedu, pojest će voćku, kasnije sir, neko sušeno voće, orašide, a kući dođu u 17 i tada jedu. Ali ako je to kuhano i spremno, i jedni i drugi prolaze dobro.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Renata Lovrincevic Buljan (@fitnesslife_by_renata_)

Meni je hrana uživanje i moram stati da bih jela. Kad radim, ne mogu jesti. Onda se hrana dogodi u tih 8 sati, a nekad 16 sati nemaš. To se zove fasting i nikad mi se nije pokazalo kao loše. Imamo razne ljude, netko to može, netko drugi ne. Nema idealne formule. Ja volim prenijeti neko svoje iskustvo, ne samo moje nego i mojih klijenata kojih u 22 godine imam puno. Skužila sam da smo jako različiti.

Broj jedan je sirovo voće i povrće, kuhana hrana, manje fast fooda. Danas možemo naručiti i kuhanu hranu, nije samo da možete naručiti samo fast food. Može se naručiti svašta, u trenucima kad ne stignemo, možemo se poslužiti s tim dijelom. Treba jesti sezonski, sad ima verdure i svega, obavezno je to redovno na našem stolu. Također bi trebali znati kada je sezona čega, a ne kupovati bilo kada. Sad je sve u dućanima dostupno 12 mjeseci pa su ljudi malo zbunjeni, ali ja ih učim da razmišljaju gdje kupuju, da kupuju kvalitetno meso, povrće, voće, ako može biti provjerenog porijekla. Samo sa kvalitetnijom hranom možemo postići i dobar osjećaj i zdravlje i taj estetski dio kojem uvijek težimo.

Ta estetika kojoj mi težimo, to je jednako - zdravlje. Puno je ljepše kad vidite na nekome da je uspravan, to je ljepota, ali to je ujedno i zdravlje jer kralježnica to zahtijeva. Lumbalni dio, kao i vratni, prirodno udubljeni su najviše na udaru življenja i trebamo ih mišićno rasteretiti i ne dopustiti povećanje tih prirodnih kuteva kralježnice. Svi dobiju naputak da moraju hodati kao da su 2 cm viši i da ih netko poteže gore i razvlači kralješke, a to je funkcija mišića. Ravan trbuh govori o zdravlju, ali je i lijep kad je čvrst. I oblikovana čvrsta guza isto je znak zdravlja, govori o čvrstim leđima. Tako da estetika - jednako zdravlje", pojasnila nam je Renata.

Zašto joj se ljudi najčešće obraćaju?

"Ima ljudi koji sve mogu sami, ne treba im nitko od struke. Drugi se ipak obrate struci. Ja radim jedan specifikum, osim što radim makeovere i oblikovanje tijela, radim i rehabilitaciju. Specifična sam po tome što radim s bolovima. Ako netko ima bolna leđa, lumbalni dio - to mi je specijalnost broj jedan. Vratni dio. glavobolje, ramena, koljena, bilo koji problem u lokomotornom dijelu, pa čak i u onom drugom, hormonalnom. Puno ima bolesti, ljudi kad se prepadnu, svjesni su da moraju početi vježbati. Ja često kažem, ako nećeš milom, počet ćeš vježbati silom.

Ljudi će doći do tjelovježbe ili ona do njih, zato je bolje preventivno djelovati. Želim aktivirati što više ljudi na vrijeme jer znam što će se dogoditi kasnije. Mnogi mi se jave i kažu - 'evo me bila si u pravu'. To se zna, čovjek je stvoren da aktivno živi, ali nemamo svi aktivan posao kao što ga imam ja ili kao što ga imaju neke druge struke. Većina poslova su oni gdje ljudi sjede 8 sati u komadu, jednostavno ne možemo dobiti to kretanje. Poslije posla trčiš kuhati ručak, voziti djecu po aktivnostima, to isto autom idemo, ništa pješke. Ljudi jednostavno nemaju vremena i isključi se kretanje. Jave se struci kad vide da ne mogu sami uspjeti sve to.

Što je trening? Trening je to kretanje, intenzivno složeno u sat vremena, s tim da mi složimo i zagrijavanje i glavni dio i istezanje. Čovjek prodiše, ode kao drugi čovjek. Dođe cijeli nikakav, dođe umoran, nosi svoje tegobe i nije mu lako doći, a izađe kao novi čovjek. Onda dolazi svojoj obitelji bolji, dolazi na posao bolji, efektivniji je", kazuje nam dalje Renata.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Renata Lovrincevic Buljan (@fitnesslife_by_renata_)

Osim što radi s klijentima u teretani, ima i online gym.

"Otvorila online gym jer ne mogu odgovoriti na sve upite. Dugo radim sa ljudima i dobar glas daleko se čuje. Ljudi vas prate na Instagramu, mogu vas osjetiti po nekom vašem sadržaju koji objavljujete. Prikazujem svoj život. Otvorila sam online gym za one koji daleko žive. S tim sam krenula 7. srpnja i tu se nalaze programi kroz koje ću klijenta voditi, ovisno u kojem levelu ga nađem. Ako netko ima neki problem, riješit ćemo ga na daljinu. On kupuje moje znanje, a ja mu dajem moju energiju, znanje i pokušavam mu dati u što kraćem vremenskom periodu ono što on želi.

Snimila sam božićne treninge. Znam kakvi smo mi za stolom i ne želim da se ljudi susprežu, ali zato je to poklon koji možemo sami sebi dati - da vježbamo u kućnoj atmosferi. Snimila sam tri božićna treninga koji su sastavljeni od od pet vježbi - kombinacija utega, stolica, štap od metle. Tako žena, dok se kuha nešto, dok se diže kolač, upali moj trening i za 30 minuta njoj Renči pomogne - da sva ta hrana koju ona pojede (ili on) ide na prava mjesta. Puno drugačije to izgleda kad je mišić isprovociran i kad vi idete za stol, ta hrana koju ste pojeli ide na prava mjesta. I osjećaj je drugačiji, nema one težine, vi ste lagani i možete uživati, možete biti opušteni. To je bit vježbanja, da se oslobodite, da ne budete rob. Nema vaganja kod mene, nema zabranjenih stavki. Pekara može - od ponedjeljka do petka malo strože, subotom i nedjelom šta ti srce hoće, uživaj. Mislim da je to super recept. Pet dana pripazi, a dva dana šta hoćeš", pojašnjava nam Renata.

Kaže nam da često dijeli s ljudima recepte, a nije rijetkost da to budu slastice s tamnom čokoladom i bez brašna.

"Ljudi počnu jesti malo zdravije. Odviknu se od onih mliječnih čokolada koje su pune šećera i možda nemaju kvalitetu. Na ovaj način se očiste, kroz tjelovježbu i zdravu hranu vi očistite vaše tijelo ovisnosti o šećerima, a zapravo uživate u čokoladnom okusu. Ljudi su recimo ovisni o coca - coli. U redu je povremeno, sve što je povremeno je ok. Ja nemam ništa protiv coca - cole, ali da netko pije dvije litre dnevno - to nije u redu", kaže nam.

Ogroman broj pratitelja

Na Instagramu je prati velik broj ljudi, gotovo 150 tisuća.

"Vidjela sam da je promocija jako bitna. To sam shvatila na izboru za miss Universe gdje mi je promocija jako pomogla. Ja sam to iskoristila dosta pozitivno. Ljudi su znali za mene, a ako iza sebe imaš dobar rad, a mislim da sam dobar radnik, onda je to dobitna kombinacija. Imaš kvalitetan proizvod, a to je tvoj rad, tvoje znanje, koje kao prof. kineziologije godinama daješ drugima, plus imaš taj marketing. Da te nije strah, da možeš istupiti, skinuti se u kupaći ako treba. Svi se mi skinemo u kupaći kostim. Pa na plaži su svi u kupaćem. Ja sam skinula sve barijere i prikazujem sebe onakvu kakva jesam, a to je netko tko stoji iza sebe. Znam tko sam i šta sam, znam točno što mogu ponuditi, a ljudi će uvijek prepoznati koliko im mogu dati. Kad sam otvorila IG išla sam u poslovni dio tako da provučem kroz ovo što radim. Znala sam da mogu ponudit dobar sadržaj jer se volim slikavati i snimati, da mogu ponuditi promotivni sadržaj ili promovirati nakit i haljine. Stvaram sadržaj za druge, za to me plaćaju. Ja kažem - Bogu hvala na tome.

Nikad nisam kalkulirala, promijenila sam samo dva gyma, već tri i pol godine radim samostalno. IG mi je omogućio da radim samostalno i da ne radim za nikoga, samo za sebe. Stalno su se sponzori javljali, to je bio znak da ja to radim dobro. Imam dugogodišnje suradnje i to ipak govori da sve ide svojim tokom i da sam na pravom mjestu i da hendlam privatne treninge, online gym i taj IG. Imam svoj obrt i živom svoje snove. Radim što volim, uz svoga muža i dvoje djece", kaže nam Renata, inače majka dvojice sinova.

Čini se da su djeca od nje naslijedila taj sportski duh jer su obojica u sportu - stariji u nogometu, mlađi je izabrao taekwondo. Kaže nam da su joj oni najveća motivacija.

Od izbora za Miss Universe prošle su 22 godine, no Renata bi i danas mogla konkurirati za titulu i mnogo mlađim curama.

"Gode mi komplimenti, nije to lako održati. Kad kažu da bi još mogla konkurirati, ja kažem da bi ih sad možda oborila na iskustvo. Nisam ja stalno u idealnoj formi jer ja volim jesti, ali kad radim - radit ću kako treba", kaže nam.

Renatine savjete možete pronaći na Instagram stranici te na renata.gym.