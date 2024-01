KAKO JE OVO MOGUĆE? Splićanka napravila narudžbu na poznatoj stranici pa doživjela neugodno iznenađenje. Stručnjakinja upozorava na što trebamo posebno obratiti pažnju kod kupnje ovih proizvoda

Ruž za usne predstavlja esencijalni make-up proizvod bez kojeg se rijetko tko može zamisliti tokom svakodnevnog rituala uljepšavanja.

No, često se suočavamo s izazovom pronalaženja savršene nijanse, što ponekad može biti najteže od svega. Ali jednom kada je pronađemo to je to, taj ruž postaje ženin najbolji prijatelj, kojem će ostati vjerna sve dok...se ne razočara.

Svjedoci smo da je danas izbor kozmetike ogroman, kao i modnih marki, a pojava brojnih online shopova olakšala je proces potražnje. Ili možda otežala…

Upravo to se dogodilo našoj čitateljici. Sjećate se koja je zaluđenost nastala među Hrvaticama kada je popularni kozmetički brand MAC stigao u Hrvatsku 2015.godine te ljubiteljicama ovog brenda ponudio na stotine proizvoda kojima su obogatile svoju kozmetičku kolekciju?

Tako su i mnoge Splićanke upravo u ovom kanadskom brandu pronašle 'svog najboljeg prijatelja' pa su čak potezale do Zagreba kako bi nadopunile zalihe.

A godinu dana nakon, na oduševljenje splitskih fashionistica svoja vrata je otvorio i u Splitu, u Marmontovoj ulici.

No, kozmetički div se nije dugo zadržao u našem gradu, pa su tako Splićanke primorane omiljenu kozmetiku pribavljati na drugi način. Zahvaljujući brojnim online shopovima, sad je to vrlo jednostavno.

Jedan od tih webshopova je Notino koji u ponudi ima kozmetiku i parfeme svjetskih brandova, uključujući i MAC. No, možemo li vjerovati da ćemo dobiti proizvod koji smo zaista i naručili?

Isti ruž, druga nijansa?

Naša čitateljica se 'opekla'.

„Godinama koristim MAC-ov ruž za usne, nijansu velvet teddy, kada se zatvorio MAC kod nas, naručivala sam ga na Notinu i sve je bilo super do prije neka dva mjeseca kada sam ponovila narudžbu, no ovoga puta je došao ruž vidno različite nijanse. Pomislila sam da je proizvođač mijenjao nijansu, međutim, tjedan dana nakon moje narudžbe prijateljica je naručila isti ruž i dobila sad već treću boju nijanse“, razočarano će Veronika.

„Neću ga više naručivati jer ne znam što ću dobiti. Nas tri prijateljice smo uspoređivale isti ruž i sve nijanse su različite. Četiri naručena ista ruža, četiri različite nijanse“, prepričava nam Splićanka koja nam je ustupila fotografije koje to i dokazuju.

O navedenom slučaju, upit smo poslali Notinu. Zanimalo nas je ako naša čitateljica ponovno naruči isti ruž, koju će zapravo nijansu dobiti.

„Zaista mi je žao zbog nastale situacije, obzirom da je razlika u nijansama zaista vidljiva. Proizvod koji ste primili je inovacija od samog proizvođača, što znači da sastojci promijenjeni, te mogu pretpostaviti da je došlo i do promjene same nijanse, te je ta razlika jasno uočljiva. Notino se uvijek trudi svojim kupcima ponuditi najnovije verzije proizvoda. Samim tim staru verziju više nemamo na zalihi. Ukoliko bi ponovo poručili isti taj ruž, stigla bi Vam nijansa koju ste i posljednji put dobili“, stoji u njihovom odgovoru.

Zašto se ovo događa te jesu li mijenjali nijansu ruža velvet teddy, upitali smo i MAC, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.

„Lutrija je što ćeš dobiti“

Na Notinu kupuje puno Dalmatinaca, kažu da ima i jako dobrih akcija, posebno na kozmetiku, ali da je lutrija što ćete dobiti.

„Notino je po mojem iskustvu lutrija, ne znas što te čeka.. Parfemi koje sam naručila s Notina su većinom originali, ali došli su i neki koji su fake. Znam da su jednom cimerice naručile isti parfem u razmaku od par sati. Jednoj dolazi original, a drugoj fake i pazi na istu adresu“, navodi studentica Lara te potom opisuje po čemu je shvatila da parfem nije original.

„Znači labava folija lijepljena nekako pod koso, na kutiji drugačije nijanse boje, slova na kutiji koja nisu tiskana onako "reljefno" (na originalu su malo uzdignuta, a na fake kutiji su ravna), čep plastičan i jeftin, "šprica" također jeftina i nema veliki sprej, miris osjetno slabiji. Pošto je već otvoren od povrata ništa. Rizik za 20 eura jeftinije, po meni se ne isplati..“, objašnjava Lara zaključujući da s ove stranice parfeme više neće naručivati.

Šejla Zekić, splitska make up artistica nam kaže kako proizvođači nemaju jednak pristup sastojcima te ovisi kojem tržištu su namijenjeni.

Isto tako, primjerice nijanse ruževa ili intenzitet parfema se može promijeniti ako se nije ispravno skladištio ili ako je pak pri isteku roka trajanja te upozorava da na to treba obratiti posebno pažnju.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Šejla Zekić (@sminkeraj_split)

Na vrijednost proizvoda utječu različiti faktori

„I sama naručujem preko Notina te zaista mogu reći da su proizvodi originalni, no namijenjena za različita tržišta.

Osim toga, problem može nastati i ako je proizvod pri isteku roka, kod dugotrajnog stajanja, neispravno skladištenja jer ako je ambalaža ostala ista, u pravilu bio to i trebao biti isti ruž, odnosno ista nijansa. Naravno, faktori koje sam navela mogu na to utjecati.

Proizvođači kada žele mijenati proizvod, mijenjaju pakiranje“, smatra Šejla.

„Svi proizvodi ovise o temperaturi i vremenu na kojem stoje u skladištu. Ljudi nemaju baš naviku gledati rok trajanja make up-a, ali to je jako važno“, naglašava naša sugovornica.

A kako možemo prepoznati da je make up proizvodu istekao rok?

„Prvenstveno mirisom, pogotovo kod ruževa to možete prepoznati, a drugo je tekstura, primjetit ćete ako se ruž osušio ili se teže nanosi, znači da je pokvaren. Posebice pri velikm vrućinama mogu mijenjati teksturu, a samim time i svoju vrijednost“, kazuje nam Šejla.

Kako bi očuvali pravu vrijednost proizvoda, make up artistica nam opisuje gdje ih je najbolje skladištiti.

„Primjerice, u toaletnom ormariću. Sikn care kozmetiku i proizvode za lice preporučava se čuvati na hladnom mjestu, u frižideru, a kozmetičke proizvode u zatvorenom i tamnom mjestu. Važno je da nisu na danjem svjetlu“, savjetuje Šejla Zekić.

Popusti vas mogu zavarati

Za kraj upozorava na česte i velike popuste na kozmetičke proizvode.

„Kada su proizvodi pri isteku roka trajanja, tada proizvođači i distributeri stavljaju često popuste kako bi se riješili zaliha. Zato se dogodi da primjerice dobijete parfeme koji nije isti kao onaj koji ste u parfumeriji kupili. To ne znači da nije original, jer njegov miris je isti, ali brže ishlapi i dugotrajnost mu nije ista zbog nepravilnog skladištenja ili roka trajanja“, zaključuje sugovornica Dalmacije Danas.