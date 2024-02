Kako do fotonaponske elektrane?

Energija Sunca je potpuno besplatna, no, da bismo ju pretvorili u onu koju možemo iskoristiti, potrebna je solarna elektrana, ali i financijska sredstva za njezino postavljanje. Ulaganje u fotonaponske ćelije, tzv. solare, prihvatljivo je u sklopu Natječaja za provedbu intervencije 73.10., za kojega se zahtjev za potporu može predati od 19. veljače od 12:00 sati do 27. ožujka do 12:00 sati.

"Prije svega je potrebno izraditi glavni elektrotehnički projekt fotonaponske elektrane što traje oko tjedan dana te se isti uz zahtjev za elektroenergetsku suglasnost dostavlja Hrvatskoj elektroprivredi (HEP ODS-u), a na koju se čeka oko mjesec dana", uvodi nas u proces Neven Šimić, direktor tvrtke Vitalis iz Đakova u kojoj nude uslugu izgradnje solarne elektrane po principu "ključ u ruke", što uključuje i savjet projektanta (izradu projektne dokumentacije), a koji će predložiti orijentaciju ploča na krovu, utvrditi tehničke uvjete građevine, izraditi potrebne proračune i elektrotehničke nacrte te se savjetovati s investitorom u tehničkim rješenjima jer, ipak je riječ o kupovini opreme koja treba vlasnika služiti dugi niz godina.

Nakon što je podnositelj dobio suglasnost, kreće se u izvođenje radova te se u tom vremenu potpisuje ugovor o otkupu električne energije s nekim od ovlaštenih opskrbljivača kojih je trenutno na hrvatskom tržištu sedam.

Ne samo da je potrošnja na nuli - možete biti i u plusu

Kada je riječ o funkcioniranju same elektrane, ona u potpunosti može smanjiti potrošnju električne energije, odnosno, poljoprivrednik na kraju može biti u plusu u slučaju da je proizveo više nego je potrošio. "U slučaju viška, opskrbljivač s kojim je potpisan ugovor, isplatit će iznos kojeg je korisnik predao u mrežu po nekoj jediničnoj cijeni", kaže Šimić davši za primjer gdje je elektrana od 8kW na krovu s južnom orijentacijom i idealnim nagibom od 37 stupnjeva u potpunosti osigurala električnu energiju jednog kućanstva koje se na struju grije, kuha i koristi toplu vodu.

Naime, elektrana od 10 kW postavljena na idealnoj orijentaciji, jugu, u kontinentalnom dijelu Hrvatske (u ovom slučaju Đakovo, op.ur.), s nagibom od 35 stupnjeva, može proizvoditi do 13.000 kWh godišnje. "Projektant će pregledati kakav je oblik kuće, tip krova, nagib, ima li dimnjak, antentski sklop, zasjenjenje, kakva je orijentacija, a ako ne postoji mogućnost postavljanja na južnu stranu, odlučiti je li bolje koristiti istok ili zapad. U slučaju da je ravan krov, savjetovat će je li bolje postaviti ploče na nagib od 5 do 10 stupnjeva ili ići na opciju većeg kuta i većeg razmaka između panela", nabraja Šimić naglasivši kako je projektant taj koji savjetuje investitora o tome kako maksimalno iskoristiti svoj solarni potencijal.

"Ova zelena energija posebno je važna u vrijeme trenutnih geopolitičkih zbivanja u Europi i svijetu jer pomoću nje ostvarujete neovisnost i od države i situacije izvan njezinih granica. Ne ovisite o ruskom plinu niti o cijeni električne energije na tržištu", pojašnjava Šimić i dodaje da što proizvedete, ako toliko i potrošite, vi ste na nuli. "Solarne elektrane više nisu budućnost, nego sadašnjost. Zeleni i domaći izvori energije ključni su za sigurnost opskrbe", tvrdi on.

Fond za zaštitu okoliša sufinancira 50% troškova

U slučaju da se odlučite za investiciju te zatražite sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će za obiteljske kuće raspisati javni poziv krajem veljače (energetska obnova obiteljskih kuća), nakon dostavljene prijave za sufinanciranje solarne elektrane u iznosu od 50%, fond pregledava dostavljenu dokumentaciju svih prijavitelja i objavljuje rezultate natječaja. Nakon toga investitor sklapa ugovor s Fondom te ima rok od dvije godine da izgradi fotonaponsku elektranu. Po završetku izgradnje izvršavaju se sva potrebna ispitivanja, a na kraju HEP daje potvrdu za trajni pogon. Posljednji korak investitora je prikupiti svu dokumentaciju i zahtjev za isplatu subvencije, a što prilaže Fondu koji za isplatu ima zakonski rok od 30 dana.

"Fond javne pozive za subvencioniranje fotonaponske elektrane objavljuje jednom do dva puta godišnje. Na posljednjim pozivima svim je prijaviteljima, a koji su poslali ispravnu dokumentaciju, odobrena subvencija. Na idućem natječaju fond je osigurao rekorndih 120 milijuna eura subvencije", komentira Šimić koji je mišljenja da se isplati ući u ovu investiciju i bez Fonda i njegove subvencije.

"Elektranu ćete sigurno isplatiti za pet godina, uz subvencije Fonda i manje, a onda traje još minimalno 20 do 25 godina", navodi Šimić otkrivši kako je garancija na inverter, uređaj koji pretvara solarnu u električnu energiju najčešće 10 godina, na panele 10 do 12 godina te da će snaga panela elektrane od 10 kW za 25 godina iznositi 8 kW, odnosno da neće pasti više od 20 posto.

Povrat investicije na primjeru obiteljske kuće

Godišnja potrošnja el. energije (kWh) 12000 Referentna cijena el. energije €/kWh 0,105 Godišnji trošak (potrošnja) el. energije (€) 1260 Mjesečni trošak (potrošnja) el. energije (€) 105 Snaga elektrane (kW) 10 Investicija - ugradnja solarne elektrane (€) 4000 Investicija - dokumentacija, HEP radovi, ostalo... (€) 1500 Investicija/ulaganje (€) 6500 Procijenjena proizvodnja (kWh) 12000 Godišnje uštede (€) 1260 Period povrata investicije (godina) 5,15

Četiri načina praćenja proizvodnje

Proizvodnju električne energije možete pratiti na led display-u invertera, na računu kojega dobijete od opskrbljivača ili pak na najlakši način - preko aplikacije. "Danas većina invertera imaju mogućnost spajanja na Android i iOS aplikaciju na kojoj se vidi potrošnja, naponi u stringu, kolika je struja, grafovi napona, proizvodnja i sl.", nabraja.

Ističe i kako je treba paziti pri kupovini opreme budući da je važna njezina učinkovitost, dugotrajnost i kvaliteta. "Primjerice, na inverter otpada trećina, možda čak pola investicije i zato je bitno da bude kvalitetan, a ne da se mora mijenjati nakon pet, šest godina."

Očekuje se rast cijene po kWh

Mario Živković iz Selaca Đakovačkih odlučio je investirati u ovakav projekt prije dvije godine, potaknut tada visokom otkupnom cijenom električne energije, što, istina, nije potrajalo. "Cijena je pala i nisam pristao na 7 centi po kilovatsatu koju je nudio HEP. Potpisao sam ugovor sa Enna opskrbom, ugovor ima varijabilnu cijenu temeljenu na Cropexu, a ni period ugovaranja nije fiksan", priča ovaj poljoprivrednik koji se bavi tovom krava i ratarstvom, a dvije fotonaponske elektrane je postavio na krovove svojih gospodarskih objekata, kako novih, tako i onih starih, drvenih, na kraju dvorišta. "Samo je bitno da su ucrtane u katastar, da su legalne", pojašnjava nam.

Elektrane za sada koristi samo za proizvodnju energije, ne i za vlastitu potrošnju. Kaže, svaka ima 66 do 68 kW na krovu, a inverteri su od 50 kW oba. S obzirom da je proizvedena energija bila prejaka za mrežu, on se o vlastiti trošak spojio na trafostranicu u blizini kuće.

"Sve što se događa, pratim na aplikaciji", pokazuje nam Živković na zaslonu svog mobitela.

"Nadam se da će se cijena popraviti. U Njemačkoj su ugasili nuklearke, trebat će struje", zaključuje.

Partnerski odnos s investitorom

Kada je riječ o ponudi tvrtke Vitalis, ondje imaju, ističe Šimić, solarne panele najkvalitetnijih proizvođača s Tier 1 liste, kao što su Trina, Longi i Hanersun, jačine od 450 do 580 w. "Sva oprema ima garanciju i koristimo samo renomirane brendove koji imaju reputaciju na tržištu i jamstvo kvalitete", ističe i naglašava važnost partnerskog odnosa s budućim investitorima. "Uz njih smo cijelo vrijeme, od upita u našu firmu i izradu ponude pa do same realizacije i izgradnje solarne elektrane."

Također, trenutno imaju akcijsku ponudu na opremu, a cijena po kW iznosi oko 450 eura za veće projekte. "To uključuje solarne panele, inverter, aluminjske nosače za instalaciju na krov, postavljanje na limeni ili krov s crijepom, mjerenje i puštanje u pogon. Dakle, usluga 'ključ u ruke'", zaključio je.

Za više informacija obratite im se na broj telefona +385 31 496 577 ili mobitela +385 98 1616 599. Također, upit im možete poslati i na e-mail: ljekarna.vitalis@gmail.com.