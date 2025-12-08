Kakav dar - sljedećih desetak dana bez kiše, snijega, značajnog vjetra i hladnoće. Ipak, magla stiže čak i na more

Nakon vrlo kišnog razdoblja koje je završilo u petak, dani vikenda za nama označili su početak trajnije stabilizacije vremenskih prilika. Tako je jučerašnji dan protekao u znaku stabilnog i pretežno sunčanog vremena uz slab vjetar i dnevnu topolinu. Najviše dnevne temperature zraka bile su od 11 do 18°C, koliko je jučer izmjereno u Dubrovniku.

Stabilno vrijeme podržava polje visokog tlaka zraka, odnosno anticiklona koja će dodatno ojačati u danima pred nama. Ista ova anticiklona garantirat će stabilan tjedan u cijelosti. Kiša će naš dio kontinenta zaobilaziti u širokom luku, ali i zimske temperature zraka.

Upravo će niz stabilnih dana bez značajnog vjetra povećavati koncentraciju vodene pare u zraku, pa će iz dana u dan vidljivost biti sve manja, a osobito će se u drugom dijelu tjedna povećavati mogućnost magle, čak i na moru.

Zbog svega, prognoza vremena za aktualni tjedan je izrazito monotona.

Od ponedjeljka do kraja tjedna bit će stabilno i pretežno vedro. U kotlinama Dalmatinske zagore bit će jutarnje magle, a magla će prema kraju tjedna biti sve češća pojava na moru. Vjetar će biti slab dnevni - noću burin, danju slab vjetar s mora, a povremeno će biti bez vjetra.

Minimalne jutarnje temperature zraka od -2 do 10°C, a najviše dnevne temperature većinom od 12 do 18°C.

Natprosječno toplo nastavit će se i u prvom dijelu sljedećeg tjedna. Hoće li išta zimskog “zaprijetiti” bar uoči božićnih blagdana, tek ćemo vidjeti.