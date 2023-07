Kad je najrealnije da će se dogoditi Perišićev povratak u Hajduk?

Prva epizoda nove sezone podcasta Utakmicu po utakmicu nije mogla proći bez najvruće teme ljetnog prijelaznog roka: Ivana Perišića i njegova možebitnog povratka u Hajduk.

"Čeka se, naravno, sudbina izvjesnog lijevog krila hrvatske reprezentacije pa ćemo vidjeti što će biti s tim", započeo je Igor Ćurković.

"Daj ti meni reci, zar nije to opcija koja je puno logičnija na zimu? Jer sad, realno, on je već u pripremama s Tottenhamom. Premier liga uskoro starta, a on nije imao lošu sezonu, on je igrao redovito", rekao je Ivan Ljubić.

"12 asistencija."

"Plus ide Euro i ozlijedio se Sessegnon."

"Ali u Tottenhamu neće igrati, zato jer ovaj prelazi na četiri iza", podsjetio je Ćurković.

"Znaš kako to ide? Neću Perišića, neću Perišića, a onda vidiš, ajde stavit ću ipak Perišića, a on odigra jednu-dvije utakmice... Ja isto navijam za to da Perišić dođe u HNL, to bi bilo kao Prosinečki 1997. kad se vratio", zaključio je Ljubić, prenosi Gol.hr.