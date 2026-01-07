Kad će novi snijeg?

Hrvatsku je zahvatio snažan val hladnoće, koji je donio snijeg u unutrašnjosti te jaku do olujnu buru na Jadranu. Snijega će na kontinentu mjestimice biti i danas, dok će oborine prema večeri postupno slabjeti. Slijedi razvedravanje, ali i vrlo hladno jutro, uz temperature koje će se ponegdje spuštati i do -14 stupnjeva.

Prognoza za danas

Danas u većem dijelu zemlje prevladava pretežno oblačno vrijeme. U kontinentalnim krajevima mjestimice pada snijeg, dok je na Jadranu uglavnom kiša. Na sjevernom Jadranu i podno Velebita snijeg mjestimice nosi jaka bura. Poseban oprez potreban je u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je tijekom prijepodneva moguća pothlađena kiša koja se smrzava u dodiru s tlom i stvara poledicu.

Vjetar u unutrašnjosti puše slab do umjeren sa sjevera i sjeveroistoka, dok je na Jadranu bura umjerena do jaka, na udare i olujna, a pod Velebitom i orkanska. Najviše dnevne temperature u kopnenim krajevima kreću se između -5 i -1 stupnja, a na Jadranu između 1 i 6, dok će na krajnjem jugu dosezati i 10 stupnjeva.

Sutra sunčano, ali vrlo hladno

Prema večeri se očekuje prestanak oborina i postupno razvedravanje sa zapada, no bez osjetnijeg zatopljenja. Noć i jutro bit će izrazito hladni.

Sutra će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano vrijeme, ali uz vrlo niske jutarnje temperature, osobito u unutrašnjosti. U središnjim i gorskim krajevima očekuju se vrijednosti između -14 i -9 stupnjeva, dok će u istočnoj Hrvatskoj biti od -8 do -6 stupnjeva. Najviše dnevne temperature u kopnenim krajevima uglavnom će ostati ispod ništice, između -5 i -2 stupnja.

Bura postupno slabi

Na Jadranu će jutro također biti hladno, osobito na sjeveru, gdje su mogući minusi do -3 stupnja. Dnevne temperature kretat će se između 4 i 8 stupnjeva. Bura će i dalje puhati, ali će postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak.

U Zagrebu će danas biti oblačno, uz povremeno slab snijeg i temperaturu oko -2 stupnja. Sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme, ali jutro će biti vrlo hladno, s temperaturama između -10 i -8 stupnjeva, dok će dnevna temperatura ostati oko -2 stupnja. U srijedu ujutro na Maksimiru su izmjerena 24 centimetra snijega.

Kada stiže novi snijeg

Prema trenutačnim prognozama, novi snijeg u kontinentalnim krajevima moguć je u petak navečer, tijekom noći te u subotu ujutro.