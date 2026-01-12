Jutros je u Štrigovi bilo -19.6°C. Gdje se nalazi ta općina?

Štrigova, općina na krajnjem sjeveru Hrvatske, jutros je bila najhladnije mjesto u zemlji. Prema podacima DHMZ-a, u 6 sati izmjereno je –19,6 stupnjeva Celzija, što je najniža zabilježena temperatura toga jutra.

Općina Štrigova nalazi se u Međimurskoj županiji, uz samu granicu sa Slovenijom, u brežuljkastom području Gornjeg Međimurja. Središte naselja smješteno je na nadmorskoj visini od približno 280 metara, dok se okolni vinogradarski brežuljci uzdižu i više. Upravo kombinacija nadmorske visine, reljefa i kontinentalne klime često rezultira vrlo niskim jutarnjim temperaturama tijekom zimskih mjeseci.

Štrigova je poznata po vinogradarstvu, mirnom ruralnom okruženju i razvedenom krajoliku, ali i po tome da zimi zna biti jedno od hladnijih mjesta u sjevernoj Hrvatskoj. Hladan zrak zadržava se u udolinama, dok vedre noći dodatno pogoduju snažnom pothlađivanju.

Iako malobrojna, općina se redovito ističe u meteorološkim izvješćima upravo zbog ekstremnih zimskih minimuma, kakav je zabilježen i ovoga jutra.