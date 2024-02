Jug Hrvatske očekuje vjetrovit i kišovit vikend. Objavljeno i narančasto upozorenje zbog olujnog juga

Ako južina negativno djeluje na vaše zdravlje i raspoloženje - petak će vam biti još lošiji od prošlih dana. U mnogim područjima dodatno i zbog česte kiše, obilnije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a još veći stupanj upozorenja - narančasti, drugi od tri moguća stupnja - prognostičari DHMZ-a objavili su zbog olujnog juga.

Za vikend će još prilično vjetrovito i kišovito biti na jugu Hrvatske, a sasvim suho ne može se jamčiti ni u sjevernijim krajevima. No, neprijeporan je nastavak za ovo doba godine iznadprosječno visoke temperature zraka. Štoviše, ova veljača nije "samo" rekordno topla u znanoj povijesti mjerenja, nego je srednja temperatura zraka viša čak i od prosječne za ožujak, što se jako rijetko događa. A sljedećih će nam se dana dogoditi i ublažavanje suše, koja postoji u većini Hrvatske, uz samo rijetke iznimke, piše HRT.

U nastavku slijedi detaljnija, u četvrtak poslijepodne aktualna prognoza po područjima za sljedeće dane, koja se, zajedno s ostalim prognozama meteorologa - prognostičara Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a, može spoznati i u HRT METEO aplikaciji.

Tijekom pretežno oblačnog petka još jača južina, češća kiša, gdjekad i obilnija

Petak će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj biti još oblačniji, vjetrovitiji i kišovitiji od četvrtka pa su prognostičari DHMZ-a objavili upozorenje žutog - prvog stupnja zbog lokalno obilne kiše, te narančastog - drugog od 3 moguća stupnja zbog često olujnog juga, u gorju južnog i jugozapadnog vjetra. U najvišem gorju moguć je i snijeg. Temperatura zraka tijekom dana bez znatnije promjene - uz more od 10 do 15 °C, u unutrašnjosti 6 do 11 °C.

Za veljaču iznadprosječno toplo i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, ali uz južinu i vjetrovito, uz more i jače valovito, te uz čestu kišu, osobito prema kraju dana i u obliku pljuskova pa bi neke rive mogle biti poplavljene.

Na jugu Hrvatske samo malo slabije jugo te do večeri rjeđa i ne odviše obilna kiša, a vjerojatna su i sunčana razdoblja, uz koja će temperatura zraka biti od 12 do 17 °C.

Samo malo niža u središnjoj Hrvatskoj, premda uz prevladavajuće oblačno vrijeme, te često umjeren, osobito u gorju i jak južni i jugozapadni vjetar. Povremena kiša vjerojatnija je popodne i osobito navečer.

Kiša je lokalno moguća i u većinom oblačnoj Slavoniji, Baranji i Srijemu, gdje će uz pretežno umjeren južni vjetar temperatura ujutro biti oko 8 °C, poslijepodne pak od 15 do čak 17 °C.

I dalje razmjerno toplo i promjenjivo

Iznadprosječno toplo i u nastavku veljače, ali od nedjelje uz ipak svježija jutra, na kopnu i većinom slabiji vjetar. I pritom promjenjivo, uz sunčana razdoblja, te u južnijim kopnenim krajevima uz svakodnevnu povremenu kišu, a u sjevernijima uglavnom u nedjelju, piše HRT.

Na Jadranu kiša još češća, osobito na južnijem dijelu i obilnija, za vikend gdjekad i uz izraženije pljuskove praćene grmljavinom, pri čemu i jugo na jugu još većinom jako, povremeno i olujno. Osim juga, nevolje bi nekima moglo stvarati i oštro - južni vjetar, lokalno prolazno i jugozapadni, poznatiji kao garbin i lebić.

