Josip Dragnić: Očekuju nas četiri prekrasne koncertne večeri i uživanje u različitim stilovima glazbe

Ususret najdugovječnijem gitarističkom festivalu u Hrvatskoj popričali smo s organizatorom, Josipom Dragnićem iz udruge GitaraSt.

Festival "Dani klasične gitare" je stekao status najdugovječnijeg gitarističkog festivala u Hrvatskoj. Što možete reći o putovanju festivala kroz prethodno desetljeće i što očekujete od nadolazećeg jedanaestog izdanja?

Festival je prošao svoj prirodni razvojni put, od manifestacije usmjerene prvenstveno na lokalnu gitarističku scenu pa do ozbiljnog međunarodnog festivala koji zadnjih nekoliko godina redovito ugošćuje vodeća svjetska gitaristička imena. Tomu je pridonijelo i otvaranje prave koncertne dvorane u Splitu, Hrvatski dom, što nam omogućava vrhunske produkcijske i organizacijske uvjete, tako da svjetski poznati umjetnici koji nastupaju na našem festivalu redovito odlaze iz Splita prepuni pozitivnih dojmova. Budući da gitaristički svijet nije tako velik, vijesti i dobar glas se brzo šire, a samim time i pozitivan imidž kojeg Dani klasične gitare uživaju među gitaristima u Europi i cijelome svijetu. Ove godine nudimo najraznovrsniji program do sada, od klasike do „world musica“, a novost je i suradnja s Hrvatskim narodnim kazalištem. To će rezultirati izvedbom najljepšeg i najpoznatijeg koncerta za gitaru i orkestar „Aranjuez“ Joaquina Rodriga u izvedbi jednog od najboljih svjetskih gitarista Zorana Dukića, uz pratnju Orkestra HNK Split pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića.

Osmišljavanje i održavanje festivala tijekom dugog razdoblja od 11 godina izuzetno je postignuće. Kako ste došli na ideju za pokretanjem festivala i što vas je motiviralo da ga nastavite organizirati?

Već je puno puta izrečena činjenica da je hrvatska, a samim time i splitska škola klasične gitare jedna od najboljih na svijetu, tako da je bilo logično da se pokrene manifestacija posvećena ovom divnom instrumentu s dugom tradicijom sviranja na našem području. Uspjeh koji je festival polučio iz godine u godine te podrška kolega i samih umjetnika koji su na njemu nastupali, ali i odaziv publike, motivirao me da unatoč poteškoćama ustrajem u organizaciji ove manifestacije.

Koju izvedbu ili događaj biste posebno izdvojili iz ovogodišnjeg programa i zašto?

Svaki koncert nosi svoju jedinstvenu priču. Uz već spomenuti „Concierto de Aranjuez“, koji će se u Splitu izvesti prvi put nakon više od 7 godina, još jedan vrhunac festivala će sigurno biti koncert Amire Medunjanin i sjajnog gitarista Boška Jovića. Međutim, ja bih ovdje posebno istaknuo druga dva koncerta – koncert otvaranja na kojem će svirati pravi gitaristički virtuozi, svima nam dobro poznati Petar Čulić i talijanski majstor Alberto Mesirca, čiji su albumi nagrađeni brojnim diskografskim nagradama poput prestižnog Gramophonea, a za album koji je snimio s legendarnim američkim gitaristom Marcom Ribotom bio je nominiran za nagradu Grammy. Uz taj koncert, pravo osvježenje će biti i koncert međunarodno priznatog gitarističkog dua Bulatović-Nikčević iz Crne Gore, koji izvode autorsku glazbu punu balkanskih nepravilnih ritmova i raznih drugih međunarodnih utjecaja koja evocira ljepotu Mediterana i orijentalnog misticizma. Njima je svjetski poznata izdavačka kuća Naxos izdala već tri albuma njihove autorske glazbe, što dovoljno govori o kvaliteti i originalnosti glazbe koju izvode.

Što publika može očekivati od ovogodišnjeg izdanja festivala?

Posjetitelji koncerata u Hrvatskom domu i u HNK Split sigurno mogu očekivati četiri prekrasne, vrhunske koncertne večeri, kroz koje će biti predstavljeno bogatstvo različitih stilova glazbe koji se mogu izvesti na klasičnoj gitaru. S obzirom na glazbenike koji će ove godine nastupiti i njihove umjetničke sposobnosti i karizmu, siguran sam da će na ovogodišnjim koncertima Danima klasične gitare biti i smijeha i suza, osjećaja radosti, tuge, pa i nostalgije koje će u nama probuditi glazba i izvođači koje ćemo slušati.

Kako biste motivirali one koji nikada nisu prisustvovali “Danima klasične gitare” da ove godine dođu i uživaju u programu?

Sama imena umjetnika koji će ove godine nastupiti na festivalu su dovoljna pozivnica i motivacija za dolazak na festivalske koncerte. Ako za neke od ovih glazbenika još niste čuli, to je jedan razlog više da otkrijete „glazbene bisere“ koji se kriju u ovogodišnjem programu i sami se uvjerite zašto već godinama Dani klasične gitare okupljaju brojnu publiku, koja se konstantno vraća i željno iščekuje naredna izdanja našeg festivala.

Više informacija o festivalu dostupno je na službenoj web stranici, a ulaznice možete pronaći online na Adriaticket.