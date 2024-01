'JOŠ JEDNA SPONZORUŠA OTIŠLA ZA SRPSKOG PODUZETNIKA': Ida Prester progovorila o kritikama s kojima se suočava

'Užasno sam se bojala, ta količina prijetnji, gnjeva, mržnje, bacila me je u razmišljanje koliko psihopata ima, da ne znam kako ću preživjeti', rekla je nedavno pjevačica i voditeljica Ida Prester (45). Istaknula je da je u više navrata vidjela negativne stvari koje se pišu ispod njezinih intervjua i bila je u šoku koliko mržnje ima u ljudima koji je uopće ne poznaju, a Ida im ništa nije napravila, piše Story.

'Godinama sam se suočavala s ljudima koji su me 'hejtali' kako zbog nekih mojih stavova, ali i činjenice da sam javna osoba, pa kao može mi se uvijek nešto prebaciti. To me toliko uznemiravalo da sam jedno vrijeme gledala kada prođem ulicom, poznaje li me netko i hoće li me satrti ako me prepozna', rekla je pa dodala:

'U vrijeme kad sam rodila svog prvog sina, u inboks sam dobila strašnu poruku koja se odnosila na moj brak i to što sam rodila dijete sa Srbinom', istaknula je Ida. Prester se za srpskog poduzetnika Ivana Peševskog, zvanog Vani, udala 2013. godine. Prošle godine proslavili su 10 godina braka, a Ida se prisjetila kako je situacija na društvenim mrežama izgledala nakon vjenčanja.

'Žene i etikete. Kad sam se udala za svog Vanija, internet se užario od komentara - još jedna hrvatska sponzoruša udala se za bogatog Srbina poduzetnika. Pala i ona na lovu - uvrede i podcjenjivanje sa svih strana. Bila sam u čudu. Koliko daleko od istine. Vani je tad od imovine imao mačku Pigo i prastari karavan. I mene da vjerujem u njega i njegove sulude ideje. Sve što danas imamo stekli smo ogromnim trudom zajedno', poručila je.

Bez obzira na to njezino pojašnjenje, i dalje čita komentare kako sve što radi financira njezin bogati suprug, kao da žena ne može sama zaraditi ništa.