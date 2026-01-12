Još danas velika hladnoća pa potpuni obrat: Mnoge neće oduševiti da stiže višednevno jugo

Vikend za nama bio je u znaku prave zime. U subotu je još bilo promjenjivo, osobito u prvom dijelu dana, a nedjelja je donijela suho i pretežno sunčano vrijeme. Ipak, radilo se o “zubatom” suncu jer su čak i najviše dnevne temperature zraka bile jednoznamenkaste, osim na Palagruži i Dubrovniku, gdje je izmjereno 10 stupnjeva Celzijusovih.

Dan je obilježila jaka bura koja je ponegdje imala olujne udare te je povećavala osjet hladnoće. U Makarskoj je imala orkanske udare preko 120 km/h.

Navečer je dodatno zahladilo pa su temperature zraka od -6 do 0°C u Dalmatinskoj zagori te od 0 do 3°C uz obalu i na otocima. Najhladnije je u planinama; primjerice, Sinjal na Dinari mjeri -16°C, što je najniža temperatura zraka u zemlji, a Velika Duvjakuša -13°C. Zbog bure trenutačni osjet hladnoće tamo je čak -26°C.

Jutro u ponedjeljak bit će najhladnije u novom tjednu, mraza će mjestimice biti uz obalu i na otocima. Tijekom tjedna bit će postupno sve manje hladno i sve oblačnije, a drugi dio tjedna obilježit će kudikamo više temperature te povremena kiša.

Ako volite pravu hladnoću, uživajte još danas jer će u novom tjednu postupno zatopliti uz oblake i jugo.

Vremenska prognoza za tjedan

Danas će biti pretežno vedro. Još u noći očekuje se umjerena bura, koja će postupno slabiti tijekom dana. Jutro će biti vrlo hladno; u nekim kotlinama Dalmatinske zagore temperatura će pasti ispod -10°C, a slab mraz bit će mjestimice uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature zraka bit će većinom od 2 do 8°C.

U utorak će prevladavati umjereno do znatno oblačno vrijeme, u većini krajeva suho. Na moru će zapuhati slabo do umjereno jugo, uz obalu većinom levant. Jutro će biti malo toplije, a najviše dnevne temperature kretat će se od 4 do 13°C.

U srijedu će biti pretežno oblačno. Većinom će ostati suho, no osobito na sjeveru Dalmacije povremeno je moguća koja kišna kap. Na moru će puhati umjereno do pojačano jugo, a uz obalu levant i jugo. Temperature će biti nešto više, u najtoplijem dijelu dana većinom od 7 do 14°C.

U četvrtak će prevladavati pretežno oblačno i većinom suho vrijeme, uz povremenu vrlo slabu kišu. Puhat će umjereno do pojačano jugo, a temperature će biti neznatno toplije u odnosu na srijedu.

Petak će biti pretežno oblačan, a jugo na moru će malo ojačati. Od jutra će biti još nekoliko stupnjeva toplije, dok će dnevne temperature biti većinom od 9 do 15°C.

Za vikend se očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz kišu i jako jugo. Temperature će biti iznad prosjeka za ovo doba godine.