Jole o fenomenu Prijović: 'I da dijeliš karte, Arenu je teško popuniti. Išla su i moja djeca'

Hrvatska noć u Frankfurtu okupila je preko 13 tisuća ljudi koji su se zaželjeli hrvatske pjesme i hrvatskih izvođača, a u glas su cijelu večer pjevali s Jelenom Rozgom, Matom Bulićem, Petrom Grašom, Joškom Čagaljem Jolom, Zlatkom Pejakovićem, Sinišom Vucom, Miroslavom Škorom i Mladenom Grdovićem. Jole je jedan od mnogima omiljenih pjevača u Hrvatskoj i fanovi kažu da je njegovim koncertima atmosfera uvijek odlična. Čagalj često dijeli detalje iz privatnog života s javnosti, ali i neka svoja razmišljanja zbog čega ga mnogi vole. Ovaj put je Jole nakon spektakla u Frankfurtu prokomentirao uspjeh pjevačice Aleksandre Prijović.

- Kapa dolje. Da dijeliš karte, teško je napunit pet Arena. Ja ne mogu ući u taj svijet. Išla su i moja djeca na to, znam da je 99 posto publike bilo od 16 do 18 godina, tako da ne mogu baš komentirati to. Očigledno ima nešto. Gledao sam neke videe, cura odlično pjeva i nije umišljena i bahata - rekao je za 24sata.

Pet zagrebačkih koncerata regionalne zvijezde Aleksandre Prijović (28) je iza nas, a o ovom uspjehu govorit će se još dugo. Naime, Prijović je prva kojoj je pošlo za rukom dvoranu na Laništu napuniti pet puta, a o ovom je govorila i pjevačica koja se još uvijek nalazi na turneji imena 'Od istoka do zapada'. Prijović je tijekom turneje nastupala diljem regije, a jedino je u Zagrebu nastupila pet puta. O ovom uspjehu govorila i u svojem gostovanju na Blic televiziji, a otkrila je i koga je sve od kolega zvala da gostuju te tko se nije odazvao pozivu.

Naime, Aleksandra je tijekom pet koncerata ugostila Acu Pejovića, Željka Samardžića, Bojana Vaskovića iz Lexington benda, Milicu Todorović, MC Stojana i Teu Tairović, Sašu Matića, Natašu Bekvalac, Jelenu Rozgu, Lepu Brenu, Dejan Matić, Osmana Hadžića i Mayu Berović. No, pjevačica je sada otkrila i koga je pozvala, a nije se odazvao.

- Meni je žao što Tanja Savić i Milica Pavlović nisu mogle biti moje gošće, iako sam to jako željela, jer poštujem njihove karijere i sve ono što one rade. Uvijek sam tu, da podržim kvalitetu, rad, nešto što vrijedi, što publika voli. U ovom slučaju, Milica je tu mojih godina, Tanja je malo starija, ali volim kada moje mlađe kolege dođu, svi se zajedno podržavamo i dajemo vjetar u leđa jedni drugima. Još jednom želim se zahvaliti Milici. Pošto nije bila gost na koncertu, nije mogla, ali je došla, ispala je jedan veliki car, podržala me i bila je jako vesela, bila je ponosna. Nas dvije smo pričale nakon koncerta i rekla mi: “Radujem se, jer smo nekada nas dvije zajedno počele, a pogledaj gdje smo danas“- rekla je Aleksandra za ovaj medij.