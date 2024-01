JEZIVE SNIMKE Uznemirujući prizori šire se društvenim mrežama, dogodio se novi napad: Sve je više mrtvih

Ruske snage su rano jutros projektilima napale Harkiv, drugi najveći grad u Ukrajini. Kako je izvijestio regionalni guverner Oleh Sinehubov, u napadu su ubijene najmanje četiri osobe, a najmanje 40 ih jr ranjeno. Među ubijenima su dvije žene stare 40 i 56 godina, dok je među ranjenima dvoje djece u dobi od 10 i 12 godina.

Sinehubov je rekao da su ruske snage u napadu na Harkiv koristile hipersonične rakete tipa Kh-22, koje imaju golemu bojevu glavu sa stotinama kilograma eksploziva.

Is russia going to request an emergency UN meeting after it shelled random civilian buildings in Kharkiv, Kyiv, Dnipro?

They use their shitty missiles indiscriminately, and then you have dogs saying Ukraine needs to give up territory to these animals. pic.twitter.com/684b4pzGa5

