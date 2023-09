JEZIVE SNIMKE U razornom potresu u Maroku poginulo najmanje 632 ljudi

Razoran potres pogodio je kasno navečer Maroko.

Prema najnovijim podacima marokanskog ministarstva unutarnjih poslova, u potresu je poginulo 632 ljudi, a 329 ih je ozlijeđeno.

Prema podacima ministarstva, od ozlijeđenih, 51 je u kritičnom stanju nakon potresa.

Društvenim mrežama su se proširile snimke nakon potresa, a jedna od njih pokazuje jezivi trenutak urušavanja zgrade u samo nekoliko trenutaka.

Moment of building collapse after the strong earthquake hits in Marrakesh of Morocco 🇲🇦

— Disaster News (@Top_Disaster) September 9, 2023