JEZA U SUSJEDSTVU Svećenik seksualno zlostavljao curicu? "Rekao joj je da kraj sebe treba imati muškarca"

Pravoslavni svećenik u dobi od 62 godine iz Bileće u Srbiji završio je u pritvoru od 30 dana zbog sumnje da je spolno zlostavljao 13-godišnju djevojčicu. Djed zlostavljane djevojčice ispričao je mučnu priču za portal Nova.rs.

Djed: Rekla mi je da ide u trgovinu

"Tog jutra bila je sa mnom, donijeli smo mojoj teti neke proizvode iz vrta. Ja sam krenuo na posao, a ona mi je rekla: Djede, idem u trgovinu i vraćam se kući. Ja sam joj rekao 'dobro' i ona je otišla. Nekoliko sati kasnije jedan rođak javio mi je što se dogodilo", ispričao je djed. Došao je na mjesto događaja i tamo zatekao policiju.

Ispričao je da se djevojčica vraćala iz trgovine. Svećenik ju je pozvao da dođe k njemu, a iako je odbila, inzistirao je da dođe na pet minuta. Djevojčica ga je svaki dan viđala na istom mjestu i rekla je da joj je uvijek ljubazno mahao i pozdravljao je, pa nije imala nikakve sumnje. Kada mu je prišla, ispitivao ju je o obitelji, a onda joj je rekao da je lijepa.

"Rekao joj je da djevojčice trebaju imati muškarca kraj sebe"

"Rekao joj je da mora znati da djevojčice od 13 godina trebaju imati pored sebe muškarca, a da je najbolje da to bude stariji čovjek jer je on iskusniji i da će paziti na nju", ispričao je djed. Nakon što ju je počeo uznemiravati, djevojčica je pobjegla. Našli su je u dvorištu kako jeca, jedva je došla do zraka, opisao je djed.

Njezin rođak i njegovi prijatelji krenuli su u potragu za svećenikom. Skrivao se, a kako nisu znali o kome je točno riječ, pokušali su ga identificirati tako što su djevojčici pokazali njegovu fotografiju. Uhićen je, a iz Eparhije Mileševske, u čijoj je službi, rekli su da će poduzeti sve mjere i najstrože ga kazniti ako se dokaže njegova odgovornost.