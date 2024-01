JESTE LI ZNALI? Ovi automobili po zakonu ne mogu dobiti kaznu za brzu vožnju

Razvoj tehnologije toliko je brz da ga ljudi teško mogu pratiti, a još je gora stvar kada je u pitanju regulativa i dugotrajan proces donošenja zakona za neke nove tehnologije, što najbolje možemo vidjeti na primjeru regulative AI-a. Jedna od stvari u budućnosti koju će također trebati regulati, uključujući i u Hrvatskoj su - autonomna vozila.

Današnji su zakoni pisani isključivo za vrijeme u kojem se za volanom automobila morao nalaziti vozač, a iako su se na nekim tržištima zakoni počeli prilagođavati robotaksijima, to nije slučaj u američkoj saveznoj državi Kaliforniji na čijim se cestama već neko vrijeme voze automobili u kojima nema vozača. Naime, zbog rupe u kalifornijskom zakonu o prometu, policija ne može kazniti automobile u kojima nema vozača zbog prekoračenja brzine. Naime, u zakonu stoji da se može kazniti samo automobil u kojem se nalazi vozač.

Ne može se izdati kazna za vozilo u pokretu ako se njime upravlja u načini rada bez vozača, stoji u internoj poruci zapovjednika policije u San Franciscu Billa Scotta. Dok ih se ne može kazniti za brzu vožnju, ova vozila ipak nisu imuna na kazne za nepropisno parkiranje tako da i računala moraju voditi obzira o mjestu gdje će parkirati.

No dok u Kaliforniji, barem do sada, nisu vodili računa o robotaksijima i zakonima koji bi se trebali odnositi i na vozila u kojima nema vozača, u drugim saveznim državama u kojima se testiraju robotaksiji, zakoni su se prilagodili situaciji. Tako u Teksasu i Arizoni postoji regulativa koja se odnosi i na autonomne automobile na koje se odnose zakoni kao i za vozila kojima upravljaju ljudi. Dakle, ako robotaksi vozi brže od ograničenja, u tim državama i on bi trebao dobiti kaznu.

Ipak, treba naglasiti kako bi se, barem u teoriji, računala koja upravljaju automobilima trebala pridržavati svih pravila i ograničenja brzine tako da ionako ne bi trebala imati problema s prekoračenjem brzine i kaznama.

Dok u Hrvatskoj čekamo neke detaljnije informacije o Rimčevim robotaksijima, u SAD-u su Waymo i Cruise već odvozili milijune kilometara. S Waymom gotovo da i nije bilo problema, dok se Cruise već više puta našao na udaru kritika javnosti, uključujući i zbog prometne nesreće u kojoj je, nakon što ju je jedan automobil (s vozačem) udario na pješačkom, žena završila pod kotačima njihova robotaksija. Nakon toga, Cruise je pauzirao testove svih svojih autonomnih vozila, piše Zimo.