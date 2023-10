JESTE LI IKADA JELI BORŠČ? To i druga tradicionalna ukrajinska jela možete probati u Splitu: "Dolaze nam i Hrvati, samo se moraju naviknuti na naše okuse"

Znate li da u Splitu možete probati i ukrajinsku kuhinju? Ukoliko to niste znali do sada, a imate želju isprobati tradicionalna ukrajinska jela, onda pravac u Šoltansku ulicu gdje je prije nekoliko mjeseci otvoren restoran Marinade.

Tamo imate priliku probati boršč, ali i razna druga poznata ukrajinska jela koja možda niste imali priliku do sada isprobati, a to možete zahvaliti Maryni Lysenko, Ukrajinki koja je u Split pobjegla pred strahotama rata i odlučila pokrenuti posao. Prvo je otvorila salon ljepote, no kako joj je većinu života bila želja otvoriti restoran – sada se odlučila i na taj korak.

No, kako to kod nas biva, trebalo je proći određeno vrijeme od ideje do realizacije, a Maryna koja je u Split stigla sa sinom i suprugovom majkom, dok joj je suprug ostao u domovini, u restoranu provede većinu dana. U njemu je i kuharica i konobarica i sve drugo što treba.

Davna želja

„Dugo mi je bila želja otvoriti restoran, još dok sam bila u Ukrajini. Kad smo došli ovdje, odmah sam htjela otvoriti restoran, ali prijateljica mi je rekla da otvorimo salon. Muž mi je dugo govorio da prestanem raditi svoj posao u Ukrajini, ali nisam to mogla učiniti jer sam imala dobar posao. Došla sam ovdje i svakako nije bilo puno izbora, ili restoran ili neka druga uslužna djelatnost“, kaže nam Maryna koja se u svojoj domovini bavila zaštitom na radu.

Zahvaljujući ovom restoranu Splićani, ali i njihovi gosti mogu isprobati neke sasvim nove okuse, dok Ukrajinci mogu osjetiti djelić svoga doma. Naime, u restoranu je osoblje iz Ukrajine tako da imaju priliku malo porazgovarati na materinjem jeziku.

„Svi dolaze, više Ukrajinci, ali i Hrvati probaju. Samo se trebaju naviknuti. Hrvati više vole pržena i slana jela, dok su naša jela zdravija. Kuhamo zdravo i treba se naviknuti na naše okuse. Većini se sviđa, ali nekima ipak ne. To je isto kao i sa sushijem, neki vole sushi, neki ne. Okusi su malo drugačiji, ali sve je jako ukusno“, kaže nam vlasnica ovog restorana za kojim je prva ljetna sezona.

Ako se pitate kakve su cijene, moramo reći da su pristupačne.

„Imamo business lunch koji traje od 11 do 15 sati. Dobije se juha, osnovno jelo, salata i desert i mislim da nije skupo – 10 eura“, kaže nam Maryna koja se u Splitu već pomalo osjeća kao doma.

„Dolaze Ukrajinci i s njima pričam ukrajinski, isto tako i kad dođem doma, zatim u salonu. Tek kada dođem u trgovinu ili negdje drugdje sjetim se da nisam kod kuće, da sam u Hrvatskoj. Moram reći da smo već malo Hrvati“, kaže nam sugovornica.

Situacija s ratom je neizvjesna, a Maryna ne zna kada će se vratiti svome domu. Srećom, zaokupljena je poslom i sinom koji je u Splitu krenuo u školu. Ono što želi svome sinu je da dobije dobro obrazovanje.

Naviknula se već i na činjenicu da je kod nas klima sasvim drugačija.

"Vruće je. U Ukrajini je sada 1 stupanj, snijeg je, ali ovdje je ljeto. Sviđa mi se što ne trebam kupovati puno tople odjeće. Ovdje imamo more i čisti zrak, a to je dobro za zdravlje. Uvijek smo htjeli ići na more više od deset dana i zbog posla to nikada nismo mogli, a sada smo na moru godinu i pol dana. Spoj odmora i posla“, kaže nam.

Što se u restoranu najviše traži?

„Boršč. Svi dolaze probat boršč, to je ukrajinska nacionalna juha i svi je dolaze probati. To je juha od cikle, u njoj je meso i puno povrća - cikla, krumpir, mrkva, kupus, rajčice. Dakle, više vrsta povrća i svinjsko meso. Jako je ukusno. Imamo još i drugu vrstu juhe, to je bograč. To je baš za zimu. Imamo puno vareniki. To je tjestenina sa različitim punjenjima - s krumpirom, višnjom, mesom. Treba samo probati“, kaže nam i otkriva da restoran ima dostavu preko Wolta, no nada se da će uskoro pokrenuti i vlastitu dostavu.

Zanimalo nas je i ima li problema s nabavom namirnica, postoji li nešto što u Hrvatskoj ne može nabaviti. Otkrila nam je da nigdje ne može pronaći slaninu koja se poslužuje uz boršč. Naime, potreban je samo onaj bijeli dio slanine koji se jede sirov i posoljen, tanko narezan. Uz to se poslužuje češnjak i pampuški (tradicionalni ukrajinski kruh). Osim toga, ne može doći ni do haringe na kakvu su navikli Ukrajinci. Ukoliko je i nađe po trgovinama, bude puna octa, kaže nam.

Zbog rata i problema s granicama, u ukrajinskom restoranu ne može se dobiti ni ukrajinsko pivo ili njihova votka.

"Naši ljudi su navikli jesti slaninu jer je kod nas od listopada do kraja travnja jako hladno i slanina je dobra za imunitet. I mala djeca to jedu, a od toga se čovjek ne deblja – deblja se od kruha“, kaže nam iskreno Maryna te otkriva da joj je najbolja reklama koju ima ona koja ide od usta do usta. Dosta je zadovoljnih gostiju koji zatim svojim prijateljima preporučuju restoran.

Zanimljivo je da Marinade ima i dječji kutak, ali i velik izbor društvenih igara, a Maryna nam kaže da je kod Ukrajinaca sasvim normalno da dođu, sjednu za stol i igraju društvene igre, dok kod Hrvata to nije baš uobičajena situacija.

Od jela koja je probala kod nas, najviše joj se sviđaju ćevapi.