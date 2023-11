JESTE LI GA PROBALI? Kultno piće vraća se u modu, poznati su poludjeli za njim

Koktel Cosmopolitan postao je popularan krajem 80-ih godina prošlog stoljeća, a posljednjih godina je pomalo pao u zaborav, no sada ga na velika vrata vraća megapopularna zvijezda Taylor Swift. Nedavno je pjevačica bila u izlasku s prijateljicom Zoe Kravitz u Lower East Side hotspot kasinu, a posjetitelji koji su se tamo zatekli otkrili su da je popularna pjevačica naručila nekoliko Cosmopolitana čiji su glavni sastojci votka i sok od brusnice, piše Gloria.

Iako koktel nije nestao s menija, nekako je njegova popularnost pala u zaborav, ali prema Estelle Bossy, voditeljici bara "Panorama Room" u New Yorku, gosti nikada nisu prestali naručivati poznati ružičasti koktel.

Pile su ga glavne junakinje serije Sex i grad

Mnogo obožavatelja poznatog pića na društvenim mrežama traže pravdu za poznati koktel jer smatraju da je s godinama pao u zaborav, a također hvale Taylor što ga pije te se nadaju da će ga na ovaj način vratiti u život. S obzirom na to da je pjevačica pokorila sve rekorde sa svojom turnejom Eras - od nagrade na MTV VMA‘s, reizdanja svojih albuma do snimanja filma "Eras Tour", Bloomberg ju je nedavno zbog ostvarenog uspjeha proglasio milijarderkom.

Stoga ne iznenađuje da bi upravo Taylor mogla biti zaslužna za povratak pića popularne četvorke (Carrie, Miranda, Samantha i Charlotte) iz serije "Seks i grad", gdje je u jednoj sceni Carrie naručila piće te poručila da naručuje "najtraženije piće u New Yorku". Ako ga je Carrie proslavila serijom, možemo samo zamisliti kako bi potražnja za koktelom mogla porasti sada kada i Taylor Swift ima svoje prste u tome.

Osim Seks i grada, Cosmopolitan smo mogli vidjeti na malim ekranima i u filmovima "Vrag nosi Pradu" i "Najslađe stvorenje" (The Sweetest Thing) gdje glavni likovi ispijaju rozi koktel u luksuznim barovima. Cosmo, kako ga brojni nazivaju, u pop kulturi predstavljao je glamur i sofisticiranost. Osim u filmovima, koktel je bio jedan od važnih likova i u glazbenoj industriji gdje je bio referenca Lady Gagi, Christini Aguilera i Drakeu.

Pije ga i Taylor Swift u pauzama turneje The Eras

Podrijetlo Cosmopolitana se i dalje ne zna, neki tvrde je prvi Cosmo postao popularan u Drugom svjetskom ratu, ali poznato je da je krajem 80-ih postao slavan u New Yorku i Londonu. Cosmopolitan je postao popularan zahvaljujući Tobyju Cecchiniju, barmenu koji je radio u New Yorku. Za popularnost koktela u "Seks i gradu" Toby smatra da je to zbog toga što je Candace Bushnell, autorica kolumne, a kasnije i knjige po kojoj je nastala serija, zavoljela to piće.

Nostalgični za pićem koji je obožavala Carrie, pronašli smo recept kako se radi pravi Cosmopolitan. Koktel se radi od votke, likera od naranče, soka od brusnice i svježe iscijeđenog soka od limete. Za jedan koktel potrebno je 40 ml votke, 15 ml likera od naranče (Contreau ili Triple Sec), 15 ml svježe iscijeđenog soka od limete, 30 ml soka od brusnice, leda i korice limuna za dekoraciju. Sve sastojke dodajte u shaker za koktel napunjen s ledom koji je potrebno dobro protresti i procijediti u veliku koktel čašu.

Nadamo se da će ovaj jednostavan koktel koji se lako može napraviti i kod kuće, ponovno zaživjeti, a sada pitanje je hoće li to biti zbog Taylor Swift ili zbog nostalgičnih osjećaja prema seriji "Seks i grad", donosi Gloria.