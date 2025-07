"Ješka" u Galeriji Emanuel Vidović: Otvara se izložba slika Natalije Borčić Peuc u Splitu

U četvrtak, 24. srpnja 2025. godine u 20 sati, u Galeriji Emanuel Vidović na Poljani kraljice Jelene 4 u Splitu otvoriti izložba slika Natalije Borčić Peuc „Ješka“. Organizator izložbe je Muzej grada Splita, autorice izložbe Iva Körbler i Natalia Borčić Peuc, a kustosica Nela Žižić. Izložba će biti postavljena od 24. srpnja do 3. rujna 2025. godine.

Natalia Borčić Peuc predstavlja se splitskoj publici sa slikama velikog formata u tehnici ulja i akrilika na platnu koje su nastale u posljednje 3 godine. To su slike većeg i velikog formata u tehnici ulja o kojima je povjesničarka umjetnosti Iva Körbler napisala:

„Ono po čemu su recentni ciklusi drukčiji od ranijih jest da pejzaže i plaže otoka Visa slika novim načinom, svojevrsnim dripping-om i prolijevanjem boja pod različitim kutovima i smjerovima, no kroz proces izvedbe koristila se i eksperimentirala s mnogim tehnikama pa čak i izlaganjem slika kiši da se potpuno izvan umjetničina utjecaja boja omekša, razlije i nastane nova faktura. To je potencirano i specifičnom uporabom kombiniranja ptičje i vertikalne perspektive, kao i velikim formatima, radi čega imamo dojam da trenutačno ulazimo u prizor slike koji nas zatravljuje i odvaja od ostatka (njezine) okoline, kao kroz plavozeleni portal. Njezini pejzaži nisu samo lijepo bilježenje prirode, gdje se i slikar i promatrač zadržavaju na površini motiva / prizora, s jasno osjetnom distancom doživljajnog iskustva. Te nas slike uvlače u sebe poput živih organizama, a korištene tehnike slikanja uspješno potenciraju totalni organski preslik prirode: more, morska vegetacija i stijene kao da se prelijevaju izvan okvira slike. I umjetnica i promatrač u poziciji su da se u potpunosti poistovjete i stope s prizorom viških plaža.“

Izložbu će pratiti bogato ilustrirani katalog na hrvatskom i engleskom jeziku, a za vrijeme trajanja izložbe slikarica Natalia Borčić Peuc održat će likovne radionice za djecu osnovne i srednje škole.